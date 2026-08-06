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Η νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, Τίνα Παύλου, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης, ενώ τοποθετήθηκε και για τη σχέση της με την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου.

Η κ. Παύλου ανέφερε ότι η Αννίτα Δημητρίου στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό της, εκφράζοντας την εκτίμησή της προς το πρόσωπό της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι και η ίδια βρέθηκε στο πλευρό της Προέδρου του ΔΗΣΥ, αποφεύγοντας να επεκταθεί περαιτέρω στις δημόσιες αναφορές που έγιναν τις τελευταίες ημέρες.

Ερωτηθείσα για τη δήλωση της Αννίτας Δημητρίου ότι επιχείρησε να επικοινωνήσει μαζί της μετά τη διαρροή των ονομάτων του ανασχηματισμού, χωρίς να λάβει ανταπόκριση, η νέα Υφυπουργός διευκρίνισε ότι υπήρξε επικοινωνία μεταξύ τους το τελευταίο διάστημα, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αυτή «ίσως να μην ήταν αυτή που η ίδια θα ήθελε».

«Ξέρω πόσο έχει σταθεί στο πλάι μου διαχρονικά η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ. Αυτό το εκτιμούσα και το εκτιμώ πάντα, ενώ και η ίδια γνωρίζει πόσο στάθηκα κι εγώ στο πλευρό της. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω περαιτέρω όσα έχουν λεχθεί. Επικοινωνία είχαμε αυτές τις μέρες, ίσως όχι όσο εκείνη θα ήθελε. Όμως η εκτίμησή μου προς το πρόσωπό της δεν θα σταματήσει ποτέ», ανέφερε.