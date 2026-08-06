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Ολοκληρώθηκε η τελετή διαβεβαίωσης των νέων μελών της Κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τον μίνι ανασχηματισμό που αποφάσισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Εύη Τσολάκη, Χρίστος Σενέκης, Τίνα Παύλου, Κλέα Παπαέλληνα, Ηλίας Μυριάνθους, Ειρήνη Πογιατζή και Παναγιώτης Παλατές ορκίστηκαν και παρέλαβαν τα χαρτοφυλάκια τους, δηλώνοντας ετοιμότητα να αρχίσουν άμεσα δουλειά.

Ο Πρόεδρος, ανάμεσα σε άλλα, δήλωσε ότι τα νέα μέλη της Κυβέρνσηης «από σήμερα γίνονται συνοδοιπόροι στην εξαιρετικά σημαντική αποστολή που μας ανέθεσε ο κυπριακός λαός». Σημείωσε ότι θα εργαστούν «ακούραστα, μεθοδικά και αποτελεσματικά» για την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης που φέρει ιδεολογικά στίγμα κοινωνικού φιλελευθερισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρόεδρος έδωσε «μηδενική πίστωση χρόνου» στα νέα μέλη της Κυβέρνησης, υπονοώντας ότι θα πρέπει άμεσα να είναι έτοιμοι να αποδόσουν τα μέγιστα.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ευχαρίστησε επίσης τα απερχόμενα μέλη της Κυβέρνησης, Αλέξη Βαφεάδη, Μαρία Παναγιώτου και Βασιλική Κασσιανίδου, εξαίροντας την αφοσίωση που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους. Συγκεκριμένα για τον Αλέξη Βαφεάδη, ο Πρόεδρος μοιράστηκε στην ομιλία του κάτι που, όπως είπε, αναφέρει συχνά, ότι είναι ένα από τα άτομα που «θα στεκόταν μπροστά» από εκείνον για «να δεχτεί αυτός τη σφαίρα».

Στην αντιφώνηση του ο νέος Υπουργός Γεωργίας, Χρίστος Σενέκης, ευχαρίστησε θερμά εκ μέρους όλων των νέων μελών τον Πρόεδρο της Δημοκρτίας και ανέφερε ότι έχουν πλήρη επίγνωση των δικών του προσδοκιών για τα χαρτοφυλάκια που τους έχει παραδώσει. «Αναλαμβάνουμε σήμερα τα καθήκοντα μας, αποφασισμένοι με όλες μας τις δυνάμεις για την προώθηση του κυβερνητικού έργου και την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος»

Δείτε εικόνες από τα νέα πρόσωπα που διόρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την τελετή διαβεβαίωσης τους.

Ευανθία Τσολάκη – Νέα Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Χρίστος Σενέκης – Νέος Υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Τίνα Παύλου – Νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας

Κλέα Παπαέλληνα – Νέα Υφυπουργός Πολιτισμού

Ειρήνη Πογιατζή – Νέα Επίτροπος του Πολίτη

Ηλίας Μυριάνθους – Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων τον Ηλία Μυριάνθους

Παναγιώτης Παλατές – Νέος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Διαβάστε αυτούσια την ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας

«Με αισθήματα εκτίμησης και χαράς καλωσορίζουμε τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τους Επιτρόπους, όλες τις διορισθείσες και διορισθέντες, που από σήμερα γίνονται συνοδοιπόροι στην εξαιρετικά τιμητική αποστολή που μας ανέθεσε ο κυπριακός λαός να τον υπηρετήσουμε.

Τους υποδεχόμαστε με τη βεβαιότητα ότι θα εργαστούν ακούραστα, μεθοδικά και αποτελεσματικά, για την υλοποίηση του Προγράμματος Διακυβέρνησης, το οποίο έχει ως ιδεολογικό θεμέλιο τον Κοινωνικό Φιλελευθερισμό και υπηρετεί πέντε βασικές προτεραιότητες, με κορυφαία, φυσικά, την επίλυση του Κυπριακού:

1. Ισχυρή Άμυνα και ασφάλεια, δυναμική και εξωστρεφής εξωτερική πολιτική με ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό,

2. Ισχυρή και ανθεκτική οικονομία,

3. Εκσυγχρονισμός του κράτους μας και συνεχείς μεταρρυθμίσεις,

4. Διαφάνεια, λογοδοσία, πάταξη της διαφθοράς,

5. Βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, μέσα από συνεχείς επενδύσεις που αναβαθμίζουν τη ζωή των πολιτών.

Η σημερινή μέρα δεν προσφέρεται για αποτίμηση του κυβερνητικού έργου. Θα ήθελα, ωστόσο, να αξιοποιήσω την ευκαιρία για να εκφράσω ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί σε αυτά τα τρεισήμισι χρόνια διακυβέρνησης υλοποιήθηκαν, υλοποιούνται και δρομολογούνται έργα και πολιτικές, που είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες.

Παρά τις προκλήσεις που δοκιμάζουν ακόμη και ισχυρές χώρες, η οικονομία της χώρας μας καταγράφει αξιοσημείωτες επιδόσεις, από τις καλύτερες των τελευταίων χρόνων. Χάρη στην υπεύθυνη πολιτική που ακολουθούμε, μακριά από προσεγγίσεις που στο παρελθόν οδήγησαν τη χώρα μας σε σοβαρές περιπέτειες, η δημοσιονομική επάρκεια του κράτους, μας δίδει τη δυνατότητα να προχωρούμε σε αποτελεσματικές παρεμβάσεις προς όφελος νοικοκυριών, μισθωτών, επιχειρήσεων και του κυπριακού λαού στο σύνολό του. Την ίδια στιγμή, αυτή η επάρκεια μάς επιτρέπει να επενδύουμε συνεχώς στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας, στο στεγαστικό, στην κοινωνική πρόνοια και σε πολλούς άλλους τομείς που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και αναβαθμίζουν το βιοτικό τους επίπεδο.

Η φορολογική μεταρρύθμιση, η πρόσφατη απόφαση για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Απασχόληση και Φροντίδα των Ενηλίκων Ατόμων με Αναπηρίες, και η επικείμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, είναι μόνο μερικές από τις εμβληματικές μας πολιτικές, που αποδεικνύουν στην πράξη την ισχυρή πολιτική μας βούληση να αλλάξουμε τη χώρα μας, να βελτιώσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Ταυτόχρονα, η συνεχής ψηφιοποίηση υπηρεσιών, ο εκσυγχρονισμός θεσμών, η κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών βελτιώνουν τη σχέση του πολίτη με την πολιτεία, ενισχύουν το κράτος Δικαίου, υπηρετούν τη διαφάνεια και προάγουν τη λογοδοσία.

Την ίδια στιγμή, η αποτελεσματική διαχείριση του Μεταναστευτικού, που ήταν ένα από τα πιο σοβαρότατα προβλήματα που παραλάβαμε, είναι άλλη μια απόδειξη της δυνατότητάς μας να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε πολιτικές για την αντιμετώπιση μείζονων προβλημάτων και κρίσεων, όπως, εξάλλου, αποδείξαμε και πολύ πρόσφατα με την κρίση στην περιοχή μας, τον περασμένο Μάρτιο.

Επιπλέον, αυτά τα τρία και πλέον χρόνια, συνεχής είναι η προσπάθειά μας για ουσιαστική ενδυνάμωση όλων των παραγόντων ισχύος της χώρας μας, εσωτερικών και εξωτερικών: Ενισχύουμε στην πράξη την αποτρεπτική ικανότητα της Εθνικής Φρουράς, αναβαθμίζουμε και εκσυγχρονίζουμε τις στρατιωτικές μας υποδομές, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες που αναβαθμίζουν και διευρύνουν το διπλωματικό αποτύπωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία αναγνωρίζεται πλέον ως πολύτιμος εταίρος, αξιόπιστος συνομιλητής, πυλώνας σταθερότητας και γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή.

Όλες οι προαναφερθείσες πολιτικές σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς, συνδέονται και με τον ύψιστο στόχο μας για απαλλαγή από την κατοχή, για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, που κορυφώθηκαν με την επίσκεψη μετά από 16 χρόνια στην Κύπρο του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, δικαιώνουν τις επίμονες προσπάθειες που καταβάλλουμε από την πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, από το σημείο στο οποίο διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, με σεβασμό στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, τις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα προβλήματα, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα μάς επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι, ναι, είναι εφικτό να διανύσουμε το τελευταίο μίλι που θα μας οδηγήσει στον τερματισμό της κατοχής και την απελευθέρωση.

Για τη χάραξη και προώθηση των πολιτικών που προανέφερα, καθοριστική υπήρξε η συμβολή πολύτιμων συνεργατών που εργάστηκαν μεθοδικά για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος.

Ο πάντα πρόθυμος και αφοσιωμένος Αλέξης Βαφεάδης, είμαι σίγουρος ότι είναι από λίγους ανθρώπους που θα σταθεί μπροστά μου για να δεχθεί «τη σφαίρα», η εργατικότατη Μαρία Παναγιώτου που πάντα με χαμόγελο και σκληρή δουλειά αντιμετώπιση δύσκολες προκλήσεις και η αεικίνητη Λίνα Κασσιανίδου, που την έβλεπα σε όλες τις εκδηλώσεις που εγώ παρευρισκόμουν, ήταν από τους ανθρώπους που κατέθεσαν γνώση, έβαλαν κόπο και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, εργαζόμενοι πάντα με εντιμότητα και αφοσίωση, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες. Μαζί με τις ευχές μου για κάθε καλό στο επόμενο επαγγελματικό τους βήμα, τούς ευχαριστώ από καρδιάς γιατί συνέβαλαν στην υλοποίηση σημαντικών έργων και τη θεμελίωση πολιτικών με θετικό αντίκτυπο για τους πολίτες.

Αγαπητά νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, Αγαπητοί Επίτροποι,

Παραλαμβάνετε τα χαρτοφυλάκιά σας με μηδενική πίστωση χρόνου και καλείστε να προσαρμοστείτε αμέσως σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Η εμπειρία και οι γνώσεις σας, σε συνδυασμό με την εργατικότητα και την αφοσίωση, που είμαι σίγουρος ότι θα επιδείξετε, είναι εχέγγυα ότι θα ανταποκριθείτε επάξια.

Απευθύνομαι σε όλες και όλους με μια προτροπή, μια έκκληση, μια επιθυμία και μια απαίτηση:

Η προτροπή μου είναι να φροντίσετε τάχιστα να ενημερωθείτε για τις αρμοδιότητες του χαρτοφυλακίου σας, να εξετάσετε τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και να αξιοποιήσετε στον μέγιστο βαθμό την εμπειρία των προκατόχων σας, των αξιωματούχων και του ανθρώπινου δυναμικού των Υπουργείων σας και γενικότερα της Δημόσιας Διοίκησης.

Η έκκλησή μου είναι να φροντίσετε να έχετε αγαστή και δημιουργική συνεργασία με όλους τους θεσμούς του κράτους, με τη νομοθετική και δικαστική εξουσία, τις πολιτικές δυνάμεις, τους κοινωνικούς εταίρους, τις διάφορες επαγγελματικές και άλλες επηρεαζόμενες ομάδες πολιτών.

Η επιθυμία μου είναι να έχετε άμεση και προσωπική επαφή με τους πολίτες, μέχρι και το πιο απομακρυσμένο χωριό, να τους βλέπετε και να τους ακούτε, να τους αφουγκράζεστε και να πράττετε ό,τι απαιτείται ώστε ως Κυβέρνηση, να βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα και να προωθούμε αιτήματα που είναι δίκαια, αιτιολογημένα και υλοποιήσιμα.

Από σήμερα αναλαμβάνετε αξιώματα που έχουν προνόμια, αλλά περισσότερο έχουν πολλές υποχρεώσεις. Πρωτίστως, αναλαμβάνετε μια δημόσια θέση που απαιτεί θυσίες από την προσωπική σας ζωή, που προϋποθέτει ευθύνες έναντι των πολιτών και επιβάλλει απαρέγκλιτη προσήλωση στη νομιμότητα, στην πολιτική δεοντολογία και φυσικά στην κοινωνική ηθική.

Ως εκ τούτου, η απαίτησή μου είναι να θέτετε υπεράνω όλων το δημόσιο συμφέρον, να ενεργείτε στη βάση της συνταγματικής επιταγής και να τηρείτε τη Χάρτα Δεοντολογίας που είναι υποχρέωση όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είστε μέλη μιας Κυβέρνησης, με ξεκάθαρο κεντροδεξιό πολιτικό πρόσημο, η οποία, όμως, είναι ταγμένη να υπηρετήσει όλους τους Κύπριους πολίτες, ανεξάρτητα από ιδεολογική αφετηρία, κομματική προτίμηση ή κοινωνική καταγωγή. Πρώτος εγώ, ως Πρόεδρος όλων των Κυπρίων, επικεφαλής μιας Κυβέρνησης που είναι περήφανη για το έργο που έχουμε επιτελέσει σας καλώ να εργαστείτε χωρίς φειδώ, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, ώστε όταν έρθει η ώρα του τελικού απολογισμού να δικαιώσουμε τις προσδοκίες του λαού μας.

Ξέρουμε τι υποσχεθήκαμε, τι θέλουμε και πώς να το επιτύχουμε. Οδηγός μας είναι το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης στη βάση της ιδεολογίας του κοινωνικού φιλελευθερισμού, όπου το Κράτος υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης, διασφαλίζοντας τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών και δημιουργώντας ευνοϊκό περιβάλλον για το επιχειρείν, τις επενδύσεις και όλους τους μοχλούς οικονομικής δραστηριότητας και κοινωνικής ανάπτυξης.

Κιβωτός μας, σε αυτό το σύνθετο μέχρι και άναρχο διεθνές σύστημα είναι η Κυπριακή Δημοκρατία με ξεκάθαρο ευρωπαϊκό-δυτικό προσανατολισμό, χωρίς αμφιταλαντεύσεις, που έχει ρόλο και λόγο στα μεγάλα θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο.

Οι συμμαχίες και οι συνεργασίες που αναπτύσσουμε με τους εταίρους μας και άλλους δρώντες του διεθνούς συστήματος, η αμυντική μας επάρκεια, η κοινωνική συνοχή, η ανθεκτική οικονομία, η ευρωπαϊκή ιδιότητα, μάς επιτρέπουν να πορευόμαστε με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία, με αξιοπρέπεια και με τη βεβαιότητα ότι θα προσφέρουμε στον λαό μας και στη χώρα μας αυτά που έχουμε υποσχεθεί: Ευημερία, Πρόοδο και Ασφάλεια σε όλους τους τομείς.»

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«Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκ μέρους των νέων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, επιθυμώ πρωτίστως να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μας για την εμπιστοσύνη με την οποία μας έχετε περιβάλει.

Η εντολή που μας αναθέτετε σήμερα αποτελεί ύψιστη τιμή αλλά ταυτόχρονα και βαριά ευθύνη. Ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, ευθύνη απέναντι στους θεσμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και πάνω από όλα απέναντι στους πολίτες που προσδοκούν από την Πολιτεία αποτελεσματικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.

Αποτελεί, όμως, και ευθύνη απέναντι στο δικό σας πρόγραμμα διακυβέρνησης, το οποίο συνιστά το κοινωνικό συμβόλαιο της παρούσας Κυβέρνησης με τον κυπριακό λαό. Αυτό το συμβόλαιο οφείλουμε να το τιμήσουμε και θα το τιμήσουμε μέχρι τέλους.

Αποτελεί τέλος και ευθύνη απέναντι στην υπηρεσία που προσέφεραν τα μέλη της Κυβέρνησης που σήμερα αποχωρούν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικό έργο και πολύτιμη παρακαταθήκη.

Έχουμε πλήρη επίγνωση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο τόπος, αλλά και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που συνοδεύουν κάθε χαρτοφυλάκιο ξεχωριστά. Έχουμε πλήρη επίγνωση των υψηλών προσδοκιών της κοινωνίας και βεβαίως έχουμε πλήρη επίγνωση του υψηλού πήχη των δικών σας προσδοκιών για τα χαρτοφυλάκια που μας αναθέτετε.

Με πυξίδα τα σημαντικά επιτεύγματα της παρούσας διακυβέρνησης σε όλους τους τομείς και το στέρεο υπόβαθρο που έχουν διαμορφώσει οι προκάτοχοί μας, αναλαμβάνουμε σήμερα τα καθήκοντά μας, αποφασισμένοι να εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την υλοποίηση του κυβερνητικού έργου και την προάσπιση ασφαλώς του δημοσίου συμφέροντος, πάντα σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοσεβασμού με όλους τους θεσμούς και φορείς της Πολιτείας.

Δική μας μοναδική φιλοδοξία και προσδοκία, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος της παρουσίας μας στο υψηλό αξίωμα που μας εμπιστεύεστε σήμερα, είναι να έχουμε ανταποκριθεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό στις προσδοκίες των πολιτών και να έχουμε αφήσει ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα στον τόπο και στη διακυβέρνησή σας.»

Ακολουθούν τελετές παράδοσεις – παραλαβής και Υπουργικό Συμβούλιο

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης-παραλαβής. Συγκεκριμένα, στις 10.15 θα γίνει η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, στις 11.00 στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, στις 11.45 στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και στις 12.30 στο Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Την Τρίτη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα, αποφάσισε αλλαγές στη σύνθεση των μελών της Κυβέρνησης. Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων διορίστηκε η Ευανθία Τσολάκη, Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο Χρίστος Σενέκης, Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας διορίζεται η Τίνα Παύλου και Υφυπουργός Πολιτισμού η Κλέα Παπαέλληνα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε επίσης να διορίσει Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων τον Ηλία Μυριάνθους, Επίτροπο του Πολίτη την Ειρήνη Πογιατζή και Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας τον Παναγιώτη Παλατέ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση θα συνεδριάσει στη 13.00 το μεσημέρι.

ΚΥΠΕ