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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της δολοφονίας τεσσάρων παιδιών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 44χρονη Σάρα Μάιερς και η 64χρονη μητέρα της, Έιμι Στέντμαν, σχεδίασαν και εκτέλεσαν τις δολοφονίες και στη συνέχεια αυτοκτόνησαν.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της New York Post, λίγες ώρες πριν από το έγκλημα, στις 10 Ιουνίου, η Μάιερς έστειλε μήνυμα στον πρώην σύζυγό της, Μπρέιντι Χάρμον, ενημερώνοντάς τον ότι τα παιδιά είναι άρρωστα και ζήτησε να μεταφερθεί για την επόμενη ημέρα η προγραμματισμένη διαδικτυακή επικοινωνία τους. «Τα παιδιά έχουν μια ελαφριά στομαχική ίωση και κάνουν εμετό. Μπορούμε, σε παρακαλώ, να μεταφέρουμε τη διαδικτυακή σου επικοινωνία για αύριο στις 4 το απόγευμα, ώρα δική σου;», του έγραψε. «Εντάξει, τότε θα συνεχίσω να βάφω. Ελπίζω να γίνουν σύντομα καλά», απάντησε ο Χάρμον που ζει στη Γιούτα χωρίς να γνωρίζει ότι εκείνη την ώρα τα παιδιά ήταν ήδη νεκρά ή πέθαιναν. Σύμφωνα με την Αστυνομία, τρία από τα παιδιά έχασαν τη ζωή τους από ύποπτη δηλητηρίαση, ενώ το τέταρτο δέχθηκε επανειλημμένα μαχαιρώματα.

Τα μηνύματα αποκαλύπτονται σε στιγμιότυπα οθόνης που δημοσίευσε ο ίδιος ο Χάρμον στο Facebook. Όπως προκύπτει από αυτά, την επόμενη μέρα προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά. «Νιώθουν καλύτερα τα παιδιά;», έγραψε ενώ η βιντεοκλήση του στις 4:02 μ.μ. έμεινε αναπάντητη.

Μέχρι τότε, η Μάιερς, η μητέρα της και τα τέσσερα παιδιά είχαν ήδη πεθάνει στο διαμέρισμά τους στο Μεκάνικβιλ, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας Μπιλ Ράμπιτ. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στις 23 Ιουνίου.

Μητέρα και γιαγιά σχεδίαζαν τις δολοφονίες

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι η μητέρα και η γιαγιά είχαν αρχίσει να προετοιμάζουν το σχέδιό τους ήδη από τις 5 Ιουνίου. Σύμφωνα με τον Ράμπιτ, η Στέντμαν προμηθεύτηκε μεγάλες ποσότητες μη συνταγογραφούμενων υπνωτικών και άλλων φαρμάκων, ενώ μηνύματα που εντόπισαν οι ερευνητές δείχνουν ότι οι δύο γυναίκες συζητούσαν πώς θα αποκτούσαν τα φάρμακα, πού θα γίνονταν οι δολοφονίες, πώς θα τα χορηγούσαν στα παιδιά, πώς θα τα συγκέντρωναν στον ίδιο χώρο και πώς θα απέφευγαν να κινήσουν υποψίες.

Την ίδια περίοδο, η Μάιερς καθησύχαζε τον πρώην σύζυγό της σχετικά με τα σχέδια των παιδιών να περάσουν δύο μήνες μαζί του στη Γιούτα από την 1η Ιουλίου. Σε μήνυμα στις 5 Ιουνίου ανέφερε ότι όλα ήταν έτοιμα για το καλοκαίρι, ζήτησε να οργανώσουν το πρόγραμμα των βιντεοκλήσεων και τις κλήσεις για τα γενέθλια, καθώς και να καταβληθεί η διατροφή ώστε να αγοράσει στα παιδιά αθλητικά παπούτσια.

Η τελευταία επικοινωνία του πατέρα με τα παιδιά

Από τα στιγμιότυπα οθόνης προκύπτει επίσης ότι ο Χάρμον έκανε μια βιντεοκλήση στο τηλέφωνο της Μάιερς που διήρκεσε 17 λεπτά στις 7 Ιουνίου – η οποία, όπως αργότερα συνειδητοποίησε, ήταν η τελευταία επικοινωνία που είχε με τα παιδιά του. Όπως δήλωσε αργότερα, εκείνα έδειχναν χαρούμενα. Την επόμενη ημέρα, ο Χάρμον -ο οποίος δεν είχε δει τα παιδιά του από το 2019- έστειλε μήνυμα ζητώντας πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τα χόμπι τους, ώστε να οργανώσει ένα ευχάριστο καλοκαίρι μαζί τους και να αναπληρώσουν τον χαμένο χρόνο. Ζήτησε επίσης τα ιατρικά τους αρχεία για να μπορέσει να τα φροντίσει σωστά. Η Μάιερς απάντησε ότι θα μιλούσε στα παιδιά για όσα ήθελαν να κάνουν το καλοκαίρι και πως θα συγκέντρωνε όλα όσα της είχε ζητήσει, ώστε όλοι να περάσουν καλά με ασφάλεια.

Τα σημειώματα της γιαγιάς και της μητέρας

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ακόμη ότι βρέθηκε σημείωμα της Στέντμαν, στο οποίο αναλάμβανε την ευθύνη για όσα συνέβησαν και υποστήριζε πως πίστευε ότι η δολοφονία των παιδιών ήταν ο μόνος τρόπος να τα προστατεύσει από φερόμενη κακοποίηση στη Γιούτα. Παράλληλα, σύμφωνα με τον Ράμπιτ, εντοπίστηκαν επιστολές που αποδίδονται στη Μάιερς, στις οποίες έκανε επίσης λόγο για κακοποίηση των παιδιών, εξέφραζε την οργή της για το οικογενειακό δικαστήριο της Γιούτα και ανέφερε ότι δεν είχε καταφέρει να βρει νομική εκπροσώπηση.

Ο αρχηγός της αστυνομίας τόνισε ότι τόσο η Στέντμαν όσο και η Μάιερς παρουσίαζαν τις δολοφονίες ως έναν τρόπο να προστατεύσουν τα παιδιά, αλλά υπογράμμισε ότι μία τέτοια ενέργεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί προστασία. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Μπρέιντι Χάρμον αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης και πως οι Αρχές δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τις σχετικές καταγγελίες.

Σε ανάρτησή του, ο πατέρας των παιδιών δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατανοήσει πώς κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι οι δολοφονίες έγιναν για να σωθούν τα παιδιά του. «Τους προκάλεσαν το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να γίνει. Έζησαν τον τρόμο, προδόθηκαν και στερήθηκαν τη ζωή τους από τους ίδιους τους ανθρώπους που υποτίθεται ότι έπρεπε να τα προστατεύουν». έγραψε. Πρόσθεσε ότι τα παιδιά του δεν ήταν πιόνια που μπορούσαν να θυσιαστούν, αλλά τέσσερις ξεχωριστοί άνθρωποι με όνειρα, φόβους και μια οικογένεια που περίμενε να τα αγκαλιάσει, και κατέληξε λέγοντας ότι ο ίδιος πίστευε ότι ετοιμαζόταν να τα υποδεχθεί στο σπίτι του.

iefimerida.gr