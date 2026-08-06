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Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι πωλήσεις της Jumbo στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, ξεπερνώντας τον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης του ομίλου. Οι πωλήσεις των κυπριακών καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, ενώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου η άνοδος διαμορφώθηκε περίπου στο 6%.

Σε επίπεδο ομίλου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 9% τον Ιούλιο, οδηγώντας τη συνολική ανάπτυξη του επταμήνου στο 5% περίπου.

Η επίδοση του Ιουλίου ήταν ενισχυμένη σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν οι πωλήσεις είχαν αυξηθεί κατά 7%, φέρνοντας τα αποτελέσματα σε ευθυγράμμιση με τις εκτιμήσεις της διοίκησης για το σύνολο της χρήσης.

Η Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων περίπου 5% το 2026 και καθαρά κέρδη μεταξύ €310 εκατ. και €320 εκατ.

Οι πωλήσεις ανά χώρα

Στην Ελλάδα, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές, αυξήθηκαν κατά περίπου 10% τον Ιούλιο και κατά 8% στο επτάμηνο.

Στην Κύπρο, η αύξηση έφτασε το 14% τον Ιούλιο και το 6% στο επτάμηνο.

Την ισχυρότερη επίδοση κατέγραψε η Βουλγαρία, όπου οι πωλήσεις των φυσικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού καταστήματος αυξήθηκαν κατά 21% τον Ιούλιο και κατά 13% στο επτάμηνο.

Αντίθετη εικόνα παρουσίασε η Ρουμανία. Οι πωλήσεις του δικτύου και του ηλεκτρονικού καταστήματος μειώθηκαν κατά περίπου 3% τον Ιούλιο και κατά 6% στο επτάμηνο.

Η υποχώρηση στη ρουμανική αγορά αποδίδεται στα δημοσιονομικά μέτρα και στη συγκρατημένη καταναλωτική ζήτηση. Παρά τις πιέσεις, ο όμιλος διατηρεί το επενδυτικό του πρόγραμμα, σχεδιάζοντας τη λειτουργία νέου υπερκαταστήματος στην Baia Mare μέχρι το τέλος του έτους.

Η κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής

Από την 1η Ιουλίου 2026 εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση η κατάργηση της δασμολογικής απαλλαγής για εισαγωγές αξίας έως €150 από τρίτες χώρες, με την παράλληλη επιβολή προσωρινού τέλους €3 ανά δασμολογική κλάση.

Η Jumbo χαρακτηρίζει το μέτρο αυστηρό, αλλά το θεωρεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα προς τη δημιουργία δικαιότερων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου και των διεθνών ψηφιακών πλατφορμών.

Νέα καταστήματα σε Ισραήλ και Καναδά

Στις αρχές Αυγούστου άρχισε να λειτουργεί το όγδοο κατάστημα Jumbo στο Ισραήλ μέσω του τοπικού συνεργάτη franchise. Ένα ακόμη κατάστημα αναμένεται να προστεθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Το πρώτο κατάστημα Jumbo στον Καναδά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους.