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Το επαναλαμβάνουν κιόλας όλοι, σαν να και σκόπιμα θέλουν να παίζουν με τη νοημοσύνη μας. Ότι ο ανασχηματισμός είναι αποκλειστικό προνόμιο του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε κανέναν άλλο δεν πέφτει λόγος. Μέχρι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος το έλεγε τις τελευταίες μέρες λόγω της δημόσιας συζήτησης.

Αλλά πώς αξιοποιεί ο Πρόεδρος αυτό το προνόμιο; Από το πρώτο του Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι τους ανασχηματισμούς του, δίνει την πιο μεγάλη βαρύτητα στις κομματικές συναλλαγές. Τώρα ειδικά με τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, προφανώς επειδή είναι το μόνο κόμμα από όσα τον στήριξαν που έχει πλέον κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Αυτή τη φορά έγινε η συναλλαγή σχεδόν μπροστά στα μάτια των πολιτών. Πηγαινοερχόταν στο προεδρικό ο Νικόλας Παπαδόπουλος και προφανώς είχε λόγο για το ποιοι θα διοριστούν. Τελικά, έχει πέντε υπουργούς στην κυβέρνηση. Τέσσερις επίσημα και έναν (τον Μάκη Κεραυνό) που δηλώνει ότι είναι του ΔΗΚΟ με ταυτότητα και ιστορία, αλλά ο Νικόλας δεν τον αναγνωρίζει ως δικό του για κάποιον λόγο. Έχει και τον διευθυντή του γραφείου του Προέδρου (Παναγιώτης Παλατές), που ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από φοιτητής ως πρόεδρος της Αναγέννησης και τη συνέχισε στο ΔΗΚΟ.

Μπορεί να είναι όλοι ικανότατοι, αλλά είναι οι ικανότεροι για τις θέσεις που κλήθηκαν να υπηρετήσουν; Διότι αυτό είχε υποσχεθεί ο Πρόεδρος. Ότι δεν θα κάνει ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι (συναλλαγές, δηλαδή) γιατί ήθελε την προεδρία για να αλλάξει την Κύπρο. Λοιπόν, όταν διορίζεις υπουργούς μετά από κομματικές συναλλαγές δεν μπορείς να αλλάξεις τίποτε. Είσαι δέσμιος. Τόσο της στήριξης στο κοινοβούλιο, όσο και της στήριξης στις επόμενες εκλογές.

Ακόμα και η δυστοκία στην ανακοίνωση του ανασχηματισμού σε αυτές τις συναλλαγές οφειλόταν. Επί μέρες παρακολουθούσαμε τον Νικόλα Παπαδόπουλο να πηγαίνει στο προεδρικό ειδικά για να επιβάλει όσα ήθελε, γινόταν επί τούτου δημόσια συζήτηση, και τελικά μας λένε ότι «η συζήτηση δεν προήλθε από την κυβέρνηση αλλά από τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης». Το έλεγε χτες ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος.

Μα, τα μέσα ενημέρωσης δεν φαντάστηκαν έναν ανασχηματισμό, που δεν υπήρχε. Πώς έβρισκαν δηλαδή πληροφορίες κι έγραφαν; Με ονόματα κιόλας. Από την κυβέρνηση τα μάθαιναν. Οπότε η κυβέρνηση είναι που δημιουργεί τη συζήτηση. Και υπάρχει τόση δυστοκία στο Προεδρικό, που αφήνει τη συζήτηση να εξελίσσεται επί μέρες, με αποτέλεσμα να φαίνεται ο Πρόεδρος, είτε αναποφάσιστος, είτε έρμαιο άλλων επιρροών, που δεν συνάδουν με το αποκλειστικό του προνόμιο.

Οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί θα κριθούν στην πράξη. Τώρα είναι ο Πρόεδρος που κρίνεται για τον τρόπο που διορίζει τα πιο σημαντικά στελέχη της κυβέρνησής του και για τον τρόπο που αλλάζει την Κύπρο. Και δεν κρίνεται θετικά.



Υ.Γ. Φυσικά και θα διαβουλευτεί ο Πρόεδρος με κόμματα που τον στηρίζουν, ειδικά με το ΔΗΚΟ που χρειάζεται όσο ποτέ την κοινοβουλευτική του στήριξη. Άλλο, όμως, η διαβούλευση, άλλο να ακούσεις απόψεις και εισηγήσεις και να πάρεις τις αποφάσεις σου με κριτήριο το δημόσιο συμφέρον, κι άλλο να δέχεσαι να σου επιβάλλουν υπουργούς.