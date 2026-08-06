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Παρέλαβε τα ηνία του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων η Ευανθία Τσολάκη από τον Αλέξη Βαφεάδη, αμέσως μετά την τελετή διαβεβαίωσης των νεών μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο απερχόμενος Υπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι αποχωρεί με βαθιά αισθήματα ευγνωμοσύνης. Για την ευκαιρία που του έδωσε ο Πρόεδρος και για το γεγονός ότι είχε δίπλα του αξιόλογα στελέχη. Επίσης ευγνωμοσύνη γιατί αναλαμβάνει ένας άξιος άνθρωπος. «Η παρακαταθήκη αυτού του Υπουργείου είναι να υλοποιά αναπτυξιακά έργα για το καλό του τόπου», επισήμανε ο Αλέξης Βαφεάδης .

Από την πλευρά της η Εύη Τσολάκη δήλωσε:

«Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Υπουργό γιατί με έκανε να νιώσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που μπαίνω εδώ. Τα δακρυσμένα μάτια των λειτουργών φανερώνουν ότι ανάμεσα τους υπήρχε μια ιδιαίτερη σχέση, επαγγελματική αλλά και φιλική. Αυτή η σχέση είναι το κλειδί για την επιτυχία οποιουδήποτε πολιτικού προϊσταμένου. Έχει προσφέρει πάρα πολλά και τον συγχαίρω για το έργο που αφήνει, για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις υποθέσεις του Υπουργείου. Έχει θέσει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη. Έχω κατά νου ότι θα πρέπει να συνεχίσω με τον ίδιο τρόπο και να φέρουμε εις πέρας όλα τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σηκώνουμε τα μανίκια και μαζί με τους λειτουργούς συνεχίζουμε το έργο που μας παραδίδει ο Υπουργός»

Ερωτηθείς αν νιώθει αισθήματα πικρίας φεύγωντας, για το ζήτημα ενδεχόμενων ευθυνών του στην υπόθεση με τους ελαττωματικούς αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ, ο Αλεξης Βαφεάδης απάντησε: «Πικρίας σίγουρα όχι. Όσον αφορά οτιδήποτε αφορά το θέμα με τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ, η ερευνητική επιτροπή έχει καθορίσει πού επιρρίπτονται πολιτικές ευθύνες και πού όχι. Το θέμα με τις ανακλήσεις ακόμα τυγχάνει διαχείρισης και έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση δύο νομοσχέδια που βάζουν σε τάξη αυτό το πράγμα.»