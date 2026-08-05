Σκέφτηκαν και εφάρμοσαν ένα σωστό μέτρο σε σχέση με την ασφάλεια και τη διευκόλυνση των οδηγών. Τοποθέτησαν κάμερες στους αυτοκινητόδρομους αλλά και στους δρόμους των πόλεων που καταγράφουν την τροχαία κίνηση, δημιούργησαν γιγάντιες αφίσες στους υπεραστικούς δρόμους για ενημέρωση των οδηγών, αλλά η ώρα 3 βάζουν λουκέτο. Η ενημέρωση για ένα συμβάν σε αυτοκινητόδρομο τελειώνει στις 2.30 με 3 το μεσημέρι; Από τις 3 και μετά οι οδηγοί θα ενημερώνονται μέσω ραδιοφώνου;

Αφού εφαρμόστηκε ένα σωστό μέτρο έπρεπε να βρεθεί τρόπος η τροχαία κυκλοφορία και οι οδηγοί να παρακολουθούνται και να ενημερώνονται μέχρι αργά το βράδυ τουλάχιστον. Όχι με ωράριο δημόσιας υπηρεσίας. Ο υπουργός Μεταφορών τί λέει γι΄ αυτή την ανωμαλία;

ΜΙΧ.