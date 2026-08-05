Το Τμήμα Δασών αποφάσισε να κλείσει τον κατασκηνωτικό χώρο Πλατανιών με σκοπό να τον αναβαθμίσει. Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι να περιοριστεί η κατασκήνωση, αλλά να διασφαλιστεί ότι ο χώρος θα μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί για τα επόμενα χρόνια με ασφάλεια για το κοινό, αποτελεσματική πυροπροστασία, σεβασμό και προστασία του δάσους, κατάλληλες υποδομές και ίσους κανόνες για όλους.

Η πυροπροστασία βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού που έχει ανακοινώσει το Τμήμα Δασών. Η μεγάλη πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσό το καλοκαίρι του 2025 υπενθύμισε, χωρίς να χρειάζεται να αναμοχλεύονται οι δύσκολες στιγμές που βίωσε η περιοχή, ότι η ανάγκη εκκένωσης κατασκηνωτικών χώρων δεν είναι θεωρητικό σενάριο. Τότε κρίθηκε αναγκαίο να δοθούν οδηγίες απομάκρυνσης από κατασκηνώσεις και χώρους αναψυχής της ευρύτερης περιοχής. Η αναφορά αυτή δεν γίνεται για να δημιουργήσει φόβο, αλλά για να αναδείξει μια πραγματική επιχειρησιακή απαίτηση ότι οι διαδικασίες εκκένωσης, οι ελεύθερες διαδρομές και η πρόσβαση των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης πρέπει να έχουν προβλεφθεί πριν προκύψει το περιστατικό.

Όταν έχουν εντοπιστεί ανάγκες πυροπροστασίας, οργάνωσης και ασφαλούς εκκένωσης σε έναν χώρο μεγάλης συγκέντρωσης πληθυσμού μέσα σε δάσος, η διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης δεν αποτελεί ουδέτερη επιλογή.

Α.Ν.