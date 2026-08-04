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Το παράδειγμα τον Λιβαδιών Λάρνακας, στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οικιστικές αναπτύξεις εκατοντάδων εκατομμυρίων, όπως παρουσίασε σε πρόσφατο ρεπορτάζ ο «Φ», πρέπει να κρούσει καμπανάκι στις τοπικές Αρχές και μάλιστα αμέσως.

Εκτός του ότι χάνει τον χαρακτήρα της μια περιοχή με πλούσια παράδοση που συνδέεται κυρίως με το καλάμι, δεν υπάρχουν υποδομές για ν’ απορροφήσουν τέτοια αύξηση του πληθυσμού, αλλά ούτε πρόβλεψη ώστε ν’ αυξηθεί σημαντικά το πράσινο της περιοχής, κάτι για το οποίο υπάρχουν πολλές φωνές από κατοίκους στη Λάρνακα. Η ανάπτυξη εκτείνεται σ’ ολόκληρη τη Λάρνακα, η οποία μπετοποιείται χρόνο με τον χρόνο και εάν δεν μπουν όρια και προϋποθέσεις, ειδικά στις πολύ μεγάλες αναπτύξεις, τότε οι συνέπειες, κοινωνικές και περιβαλλοντικές, θα είναι μεγάλες.

Ν.Χ