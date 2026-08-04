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Με τις εικόνες φρίκης και τραγωδίας που βιώνουμε μέρες τώρα από την Ελλάδα αναφορικά με τις καταστροφικές πυρκαγιές, το να εμφανίζονται και στον μικρόκοσμο μας περιπτώσεις ανθρώπων που ηθελημένα προσπαθούν να δημιουργήσουν παρόμοιες καταστάσεις, πραγματικά μας ξεπερνά.

Διότι, αυτό ακριβώς επιχειρήθηκε το Σάββατο με το μπαράζ πυρκαγιών από τη Δρούσια μέχρι το Προδρόμι, στο διαμέρισμα Χρυσοχούς. Ούτε μια, ούτε δύο, αλλά πέντε πυρκαγιές ξέσπασαν στην περιοχή η μια μετά την άλλη και δίπλα από την άλλη σε διάστημα ελάχιστων ωρών. Το ευτύχημα είναι ότι αυτή την φορά δεν έλαβαν σοβαρότερες διαστάσεις για ανθρώπους και περιουσίες χάρη στην άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Το δυστύχημα είναι ότι συνυπάρχουμε με τόσους πολλούς ανεγκέφαλους. Δηλαδή, ούτε με λοβοτομή αν κυκλοφορούσαν αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ενεργούσαν με τέτοιο τρόπο.

Ντόρα