Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο από τον κόσμο των θαλάσσιων θηλαστικών καταγράφηκε στα νερά της Δυτικής Αυστραλίας, όπου μια μητέρα δελφίνι μετέφερε για έξι ημέρες το νεκρό νεογέννητό της, αρνούμενη να το αποχωριστεί.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από drone της αυστραλιανής περιβαλλοντικής οργάνωσης Geographe Marine Research, δείχνουν το θηλυκό δελφίνι με το όνομα Φραγκλ (Fraggle) να κρατά το μικρό της, το οποίο είχε πεθάνει μόλις δύο εβδομάδες μετά τη γέννησή του.

A grieving dolphin mother carried her dead calf for several days during a period of mourning.



Fraggle the dolphin has lost her last four calves, according to Geographe Marine Research. pic.twitter.com/k65iZ4iTIP August 4, 2026

Η συμπεριφορά της έχει συγκινήσει την παγκόσμια κοινότητα, ενώ οι ερευνητές επισημαίνουν ότι παρόμοιες αντιδράσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλα δελφίνια και φάλαινες.

Έξι ημέρες δίπλα στο νεκρό μικρό της

Το περιστατικό καταγράφηκε στις εκβολές του ποταμού Λεσενό (Leschenault Estuary) στη Δυτική Αυστραλία, όπου η Φραγκλ εντοπίστηκε να κινείται κρατώντας το νεκρό μικρό της.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άλλα δελφίνια της ομάδας της παρέμειναν κοντά της, μια συμπεριφορά που οι επιστήμονες θεωρούν ότι αντανακλά τους ισχυρούς κοινωνικούς δεσμούς που αναπτύσσουν τα συγκεκριμένα ζώα.

Η Φραγκλ είχε ήδη βιώσει την απώλεια τεσσάρων ακόμη μικρών στο παρελθόν, γεγονός που κάνει το περιστατικό ακόμη πιο ιδιαίτερο για τους ερευνητές που παρακολουθούν την πορεία της.

Τα δελφίνια και η συμπεριφορά που μοιάζει με πένθος

Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει επανειλημμένα περιπτώσεις όπου δελφίνια μεταφέρουν, σπρώχνουν ή στηρίζουν τα νεκρά μικρά τους για ώρες ή ακόμη και ημέρες μετά τον θάνατό τους.

Η συμπεριφορά αυτή περιγράφεται στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία ως «συμπεριφορά φροντίδας» ή συμπεριφορά που μοιάζει με πένθος. Οι ερευνητές αποφεύγουν συνήθως να αποδίδουν ανθρώπινα συναισθήματα στα ζώα, ωστόσο αναγνωρίζουν ότι οι αντιδράσεις αυτές συνδέονται με τη βαθιά κοινωνική τους φύση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δελφίνια και οι φάλαινες συνεχίζουν να κρατούν τα νεκρά μικρά τους στην επιφάνεια του νερού, μέχρι τελικά να τα αφήσουν, καθώς η ανάγκη για επιβίωση και αναζήτηση τροφής υπερισχύει.

Ένα ακόμη στοιχείο για την ευφυΐα των δελφινιών

Τα δελφίνια θεωρούνται από τα πιο κοινωνικά και ευφυή ζώα του πλανήτη. Ζουν σε σύνθετες ομάδες, συνεργάζονται για την αναζήτηση τροφής και εμφανίζουν συμπεριφορές που δείχνουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών τους.

Το περιστατικό με τη Φραγκλ προστίθεται σε μια σειρά παρατηρήσεων που έχουν οδηγήσει τους επιστήμονες να μελετούν πιο προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο τα θαλάσσια θηλαστικά αντιδρούν στην απώλεια των απογόνων τους.

Οι εικόνες από τη Δυτική Αυστραλία υπενθυμίζουν ότι ο δεσμός ανάμεσα στη μητέρα και το μικρό της δεν αποτελεί αποκλειστικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, αλλά εμφανίζεται με διαφορετικές μορφές και σε άλλα είδη του ζωικού βασιλείου.

iefimerida.gr