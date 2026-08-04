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Μικρή άνοδο καταγράφουν την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, ανακτώντας μέρος των σημαντικών απωλειών της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται.

Το Ιράν έχει διαψεύσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον, ωστόσο οι αγορές φαίνεται να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στις τοποθετήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

Το πετρέλαιο Μπρεντ ενισχύεται κατά 1,22%, στα 84,79 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI καταγράφει άνοδο 0,71%, στα 80,91 δολάρια.

Η ανάκαμψη ακολουθεί τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, όταν το Μπρεντ υποχώρησε κατά 4,7%, στα 83,77 δολάρια, και το WTI κατέγραψε απώλειες 5,1%, κλείνοντας στα 80,34 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι αγορές αγνόησαν τις διαψεύσεις της Τεχεράνης. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε συζητήσεις, προειδοποιώντας παράλληλα ότι το Ιράν βρίσκεται ενώπιον «μιας τελευταίας ευκαιρίας».

Ώθηση στη Wall Street

Η αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου συνέβαλε στη θετική πορεία της Wall Street, με τους τρεις βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες να παραμένουν σε ανοδικό έδαφος καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Dow Jones ενισχύθηκε κατά 1,3% και έκλεισε σε νέο ιστορικό υψηλό, στις 53.178,41 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε άνοδο 1,5%, ενώ ο Nasdaq σημείωσε κέρδη 2,1%.

«Οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η πτώση των τιμών του πετρελαίου παρέχουν πραγματικά κάποια ώθηση στις μετοχές ώστε να κινηθούν προς ένα νέα υψηλά», δήλωσε ο Angelo Kourkafas της Edward Jones, επισημαίνοντας ότι τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα λειτουργούν επίσης υποστηρικτικά για τις αγορές.

Ανοδικά κινήθηκαν οι περισσότερες από τις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, με την Amazon να φτάνει για πρώτη φορά σε χρηματιστηριακή αποτίμηση 3 τρισ. δολαρίων.