Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €252 εκατ. κατέγραψε η Τράπεζα Κύπρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρουσιάζοντας αύξηση 7% σε ετήσια βάση, ενώ ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα €0,24 ανά συνήθη μετοχή.

Το μέρισμα είναι αυξημένο κατά 20% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και θα καταβληθεί σε μετρητά τον Οκτώβριο του 2026. Αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής 44% της κερδοφορίας του εξαμήνου.

Από τα συνολικά κέρδη μετά τη φορολογία, τα €131 εκατ. αφορούν το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 18,8%, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,58.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα περιορίστηκε στο 36%, με τη διοίκηση της Τράπεζας να αποδίδει την επίδοση στην πειθαρχημένη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων.

Στα €11,4 δισ. τα εξυπηρετούμενα δάνεια

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε στα €11,4 δισ., καταγράφοντας άνοδο 5% από την αρχή του έτους και 8% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η αύξηση στηρίχθηκε στη ζήτηση για χρηματοδότηση τόσο στην κυπριακή αγορά όσο και στον τομέα των διεθνών εργασιών.

Παράλληλα, η καταθετική βάση ανήλθε στα €22,8 δισ. στις 30 Ιουνίου 2026, αυξημένη κατά 3% από την αρχή του έτους και κατά 9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η πλειονότητα των καταθέσεων προέρχεται από τη λιανική τραπεζική.

Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου παρουσίασε περαιτέρω βελτίωση, με το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων προς το σύνολο των δανείων να υποχωρεί στο 1%.

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών διαμορφώθηκε σε καθαρή πίστωση 12 μονάδων βάσης, εξέλιξη που αποδίδεται σε αναστροφές προβλέψεων που συνδέονται με συγκεκριμένους πελάτες.

Ισχυροί κεφαλαιακοί δείκτες

Η οργανική δημιουργία κεφαλαίων ανήλθε στις 225 μονάδες βάσης κατά το πρώτο εξάμηνο.

Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, γνωστός ως CET1, διαμορφώθηκε στο 20,9%, ενώ ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε στο 25,8%.

Οι δείκτες περιλαμβάνουν πρόβλεψη για συνολικό ποσοστό διανομής μερισμάτων 70%, το οποίο βρίσκεται στο ανώτατο όριο της πολιτικής διανομής της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, ανέφερε ότι η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στον στόχο για συνολικό ποσοστό συνήθους διανομής 70% για το 2026, καθώς και για πρόσθετο μέρισμα που θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι το 20% της κερδοφορίας του έτους.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε την καταβολή ενδιάμεσου μερίσματος ύψους €0.24 ανά συνήθη μετοχή, αυξημένο κατά 20% σε ετήσια βάση, που αντιστοιχεί σε ποσοστό διανομής (payout ratio) ύψους 44% της κερδοφορίας για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026», δήλωσε.

Αναθεωρεί προς τα πάνω τις προσδοκίες για την απόδοση

Η διοίκηση εκτιμά ότι, με βάση την επίδοση του πρώτου εξαμήνου και τις προβλέψεις για υψηλότερα επιτόκια, η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων για το σύνολο του 2026 θα κινηθεί προς το ανώτερο άκρο του εύρους του 15%-19%.

Ο κ. Νικολάου σημείωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο της Τράπεζας, την αύξηση των εργασιών και την ισχυρή οργανική δημιουργία κεφαλαίων.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προοπτικές, υποστήριξε ότι η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική, παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ οι επίσημες προβλέψεις τοποθετούν τον ρυθμό ανάπτυξης για το 2026 περίπου στο 2,5%.

«Η δέσμευση μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε τους πελάτες μας και την ευρύτερη κυπριακή οικονομία, συνεχίζοντας να προσφέρουμε ελκυστικές και συνετές αποδόσεις και να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας», ανέφερε.