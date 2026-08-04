Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή του Λιμνάτη, στην επαρχία Λεμεσού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του Τμήματος Δασών, Γλαύκο Κυριάκου, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 12:40 το μεσημέρι, ενώ φαίνεται ότι ξέσπασε από σπινθήρες που παρήχθησαν κατά τη χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων (σμιριλίου).

Για την κατάσβεσή της, όπως είπε, ενεργοποιήθηκε το Σχέδιο «Αστραπή». Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις του Τμήματος Δασών με 7 οχήματα, ένα βυτιοφόρο, δύο προωθητές γαιών, 45 άτομα, με ενίσχυση από πέντε οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση έχουν ριχθεί πέντε πτητικά μέσα, δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη.

«Ευτυχώς προλάβαμε την πυρκαγιά και έχει οριοθετηθεί», σημείωσε ο κ. Κυριάκου και πρόσθεσε ότι κάηκε κυρίως γεωργική έκταση, ενώ επηρεάστηκε και άγρια βλάστηση.

Τα αίτια της φωτιάς θα διερευνηθούν με την πλήρη κατάσβεση της, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στις σελίδες «Άτλας» και «Καιρόφιλοι Κύπρου» δείχνουν την πυρκαγιά να μαίνεται σε δύσβατη περιοχή.

Τι αναφέρει το Τμήμα Δασών

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:15, εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία Ανεντράδα στα διοικητικά όρια της κοινότητας Αγίου Μάμαντος της επαρχίας Λεμεσού.

Η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 12:40, αφού έκαψε έκταση ενάμιση εκταρίου με γεωργικές καλλιέργειες και χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 45 άτομα του Τμήματος Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 1 βυτιοφόρο όχημα και 1 προωθητή γαιών. Συμμετείχαν επίσης, 17 άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με 5 πυροσβεστικά οχήματα, 2 βυτιοφόρα και 3 προωθητές γαιών, 8 άτομα της Επαρχιακή Διοίκηση με 4 πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 6 άτομα της Πολιτικής Άμυνας. Την επιχείρηση πυρόσβεσης συνέδραμαν και 5 πτητικά μέσα της Δημοκρατίας.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες που παρήχθησαν κατά τη χρήση εργαλείου κοπής μετάλλων (σμιριλίου).