Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας Κοφίνου προκειμένου να ξεκαθαρίσει ο λόγος που δύο άτομα από τη Βραζιλία, ένας άντρας και μία γυναίκα, άναψαν βεγγαλικό σε δασική περιοχή του Κόρνου, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά. Οι συλληφθέντες, 26 και 28 χρόνων, ζουν και εργάζονται στην ίδια εταιρεία στη Λεμεσό και εντός της ημέρας θα οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, για την έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Είναι ύποπτοι για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, εμπρησμό σε δάσος, απόπειρα εμπρησμού, αμελείς και απερίσκεπτες πράξεις, παράνομη κατοχή και χρήση εκρηκτικών υλών και αδικήματα που προκύπτουν από τον περί Δασών Νόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, o 26χρονος φέρεται να είπε προφορικά πως είναι φίλος με την 28χρονη και πως αγόρασαν τα βεγγαλικά από περίπτερο της περιοχής, στο οποίο θα γίνουν εξετάσεις. Δεν έδωσε, ωστόσο, επαρκείς εξηγήσεις για την παρουσία τους στην περιοχή. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα των δύο συλληφθέντων, για να διαφανεί με ποιους ήρθαν σε επαφή το τελευταίο διάστημα. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα, οι δύο συλληφθέντες άναψαν στην άκρη του δρόμου βεγγαλικό εδάφους.

Το περιστατικό, πάντως, προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στην περιοχή με τον αντιδήμαρχο του δημοτικού διαμερίσματος Κόρνου, Σταύρο Ευαγγέλου, ν’ αναφέρει πως εάν δεν περνούσε από το σημείο έγκαιρα γυναίκα με τον σύντροφο της, τότε θα κινδύνευε το δάσος. «Είναι πευκόφυτη περιοχή και κατοικημένη. Εκείνη την ώρα στο παρεκκλήσι της περιοχής βρίσκονταν πάνω από 50 εκκλησιαζόμενοι, επειδή είχε εσπερινό. Εάν ξεσπούσε πυρκαγιά σίγουρα θα εγκλωβίζονταν στην περιοχή. Ευτυχώς που περνούσε η χωριανή μας με τον σύντροφό της. Το ζεύγος είδε τον καπνό και κατέβηκαν από το αυτοκίνητο. Ο άντρας προσπάθησε με νερό να το σβήσει αλλά δεν τα κατάφερε και το κλώτσησε στον δρόμο. Αυτά τα βεγγαλικά, όμως, δεν σβήνουν. Αυτοί πρόλαβαν και εξαφανίστηκαν αλλά πήραν τους αριθμούς του αυτοκινήτου», σημείωσε, προσθέτοντας πως το ζευγάρι του ανέφερε πως όταν ζήτησε τον λόγο από τους δράστες, «αυτοί γελούσαν» και έπειτα εγκατέλειψαν την περιοχή.

«Αυτό το ανδρόγυνο ήταν ευσυνείδητοι. Η κοπέλα τον πρώτο που έπιασε ήταν εμένα για να μου πει τι συνέβη και ταυτόχρονα τηλεφώνησαν την Αστυνομία. Πήγα επί τόπου και είδα το βεγγαλικό και δύο κροτίδες. Μας ανησύχησε πολύ αυτό που έγινε. Είμαστε δασώδης περιοχή και κοντά υπάρχουν σπίτια και στρατόπεδα», σημείωσε, προσθέτοντας πως θα ήταν «ευχής έργο» εάν λαμβάνονταν επιπρόσθετα μέτρα στην περιοχή. «Είναι θετικό, όμως, που υπάρχει δασικός σταθμός στην περιοχή», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας πως στην περιοχή υπάρχουν συχνά πυρκαγιές.

Ο κ. Ευαγγέλου απηύθυνε έκκληση σε όλους να καταγγέλλουν τέτοιες ενέργειες, αλλά και όσους πετάνε σκουπίδια που επίσης προκαλούν πυρκαγιές. «Μακάρι να ακολουθήσουν κι άλλοι το παράδειγμα αυτού του ζευγαριού. Δεν είναι κάρφωμα. Προστατεύουμε το δάσος μας, το χωριό μας και τους εαυτούς μας», είπε. Εξέφρασε, ακόμη, την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του Αστυνομικού Σταθμού Κοφίνου, μέλη του οποίου έσπευσαν αμέσως στην περιοχή.

Υπενθυμίζεται πως η φωτιά έγινε αντιληπτή από το ζευγάρι στις 7 το απόγευμα της Κυριακής. Με βάση τους αριθμούς εγγραφής του αυτοκινήτου συνελήφθη χθες το απόγευμα ο 26χρονος και έπειτα από λίγες ώρες η 28χρονη.

Το θέμα δημοσιοποίησε νωρίτερα ο Γενικός Συντονιστής Πυρκαγιών, Αρχιπύραρχος Νίκος Λογγίνος ο οποίος δήλωσε ότι γυναίκα οδηγός, εντόπισε ένα πρόσωπο να θέτει φωτιά σε χόρτα, με τη χρήση πυροτεχνήματος και ακολούθως να αναχωρεί με αυτοκίνητο, το οποίο φωτογράφισε.