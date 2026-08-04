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Περίπου 9.500 άτομα επωφελούνται κάθε χρόνο από τα προγράμματα επιδότησης διακοπών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ωστόσο η ζήτηση παραμένει σημαντικά μεγαλύτερη από τα διαθέσιμα κονδύλια, σύμφωνα με έρευνα του ΚΥΠΕ.

Τα σχέδια καλύπτουν χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών, προσφέροντας επιδοτούμενη διαμονή σε ξενοδοχεία ορεινών περιοχών και του Πύργου Τυλληρίας.

Στόχος των προγραμμάτων είναι αφενός να παρέχουν τη δυνατότητα διακοπών σε δικαιούχους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες και αφετέρου να στηρίζουν τη λειτουργία των ορεινών θερέτρων και των τοπικών κοινοτήτων.

Πάνω από 7.500 αιτήσεις χαμηλοσυνταξιούχων

Για το πρόγραμμα επιδότησης διακοπών χαμηλοσυνταξιούχων υποβλήθηκαν φέτος περισσότερες από 7.500 αιτήσεις, σύμφωνα με τον Λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, Μιχάλη Λοΐζου.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέμεινε ανοικτή για 23 ημέρες και τερματίστηκε όταν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπέρασε τις δυνατότητες του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Για το 2026 διατέθηκε κονδύλι €1,165 εκατ., μέσω του οποίου εγκρίθηκαν 5.400 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε 6.400 δικαιούχους.

Οι αιτήσεις που δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια απορρίφθηκαν, ενώ το διαθέσιμο ποσό κατανεμήθηκε στους δικαιούχους με σειρά προτεραιότητας.

«Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το κονδύλι δεν ήταν αρκετό», ανέφερε ο κ. Λοΐζου.

Δύσκολη η περαιτέρω αύξηση του κονδυλίου

Ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχει περιθώριο αύξησης της χρηματοδότησης τα επόμενα χρόνια, ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο.

Τα προηγούμενα χρόνια η αρχική πρόνοια ανερχόταν σε €700.000 και ενισχυόταν μέσω εξοικονομήσεων και πρόσθετων πιστώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, ωστόσο, η συνολική χρηματοδότηση προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, χωρίς συμπληρωματικές πιστώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κονδύλι έχει ήδη αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι δικαιούχοι εμφανίζονται «πλήρως ικανοποιημένοι», καθώς το πρόγραμμα τούς επιτρέπει να ξεφεύγουν από την καθημερινότητά τους.

Έως τρεις διανυκτερεύσεις για χαμηλοσυνταξιούχους

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φέτος 18 ξενοδοχειακές μονάδες.

Η επιδότηση ανέρχεται σε €57,50 ανά άτομο για κάθε διανυκτέρευση και περιλαμβάνει διαμονή και πλήρη διατροφή.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για μέχρι τρεις διανυκτερεύσεις κατά την περίοδο από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, με εξαίρεση τον Αύγουστο.

Οι ξενοδόχοι που συμμετέχουν στο σχέδιο δηλώνουν ικανοποιημένοι, καθώς στηρίζονται σε σημαντικό βαθμό στην κίνηση που δημιουργείται μέσω του προγράμματος.

Έχουν, ωστόσο, ζητήσει αύξηση της αποζημίωσης λόγω της ανόδου του κόστους των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Η επιδότηση αυξήθηκε το 2025 από €55 σε €57,50 ανά άτομο και βράδυ. Καθώς, όμως, το συνολικό κονδύλι παρέμεινε αμετάβλητο, η αύξηση της επιδότησης είχε ως αποτέλεσμα να καλυφθούν λιγότεροι δικαιούχοι.

Στα €936.000 το σχέδιο για εργαζομένους

Ξεχωριστό πρόγραμμα λειτουργεί μέσω του Κεντρικού Ταμείου Αδειών για εργαζομένους που είναι ενταγμένοι στο Ταμείο.

Για το 2026 το διαθέσιμο κονδύλι ανέρχεται σε €936.000, έναντι €918.000 το 2025.

Φέτος υποβλήθηκαν 2.111 αιτήσεις, ωστόσο το πρόγραμμα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και δεν υπάρχουν τελικά στοιχεία για τον αριθμό των ατόμων που θα επωφεληθούν.

Το 2025 είχαν υποβληθεί 2.133 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 1.658. Από τους εγκεκριμένους, 532 δεν αξιοποίησαν τελικά το πρόγραμμα.

Ως αποτέλεσμα, επιχορηγήθηκαν 1.126 αιτήσεις, οι οποίες αντιστοιχούσαν σε 3.092 άτομα.

Σύμφωνα με τον Λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, Ανδρέα Σοφοκλέους, οι περισσότερες απορρίψεις αφορούσαν άτομα που δεν ήταν ενταγμένα στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών ή είχαν ήδη εγκριθεί για συμμετοχή κατά την προηγούμενη χρονιά.

Μέχρι πέντε βράδια σε 17 ξενοδοχεία

Το πρόγραμμα για τους εργαζομένους περιλαμβάνει 17 ξενοδοχεία σε ορεινές περιοχές και στον Πύργο Τυλληρίας, όπου οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας.

Η επιδότηση ανέρχεται σε €55 ανά άτομο για κάθε βράδυ, για διάστημα μέχρι πέντε διανυκτερεύσεων.

Οι τιμές των ξενοδοχείων αναγράφονται εκ των προτέρων στον σχετικό κατάλογο. Σε περίπτωση που η τιμή της διαμονής υπερβαίνει το ύψος της επιδότησης, ο δικαιούχος καλείται να καλύψει τη διαφορά.

Ο κ. Σοφοκλέους ανέφερε ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη διαμονή και τα γεύματα που προσφέρονται.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το 1972 και, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει τόσο στην αξιοποίηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων όσο και στην επιβίωση των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας.

Η μόνη περίοδος κατά την οποία δεν εφαρμόστηκε ήταν μεταξύ 1974 και 1976.

€859.000 για τα αναπαυτήρια των συντεχνιών

Πέραν της επιδότησης διακοπών, το Κεντρικό Ταμείο Αδειών καταβάλλει κάθε χρόνο την άδεια εργαζομένων για τους οποίους οι εργοδότες πληρώνουν τις σχετικές εισφορές.

Παράλληλα, επιχορηγεί τα αναπαυτήρια των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Για το 2026 διατέθηκε κονδύλι €859.000, το οποίο κατανεμήθηκε κατά 45% στην ΠΕΟ, 45% στη ΣΕΚ και 10% στη ΔΕΟΚ.

Ξεχωριστό σχέδιο επιχορήγησης διακοπών λειτουργεί και για άτομα με αναπηρία, μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, καλύπτοντας διακοπές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Επιπλέον, εργαζόμενοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούν να αξιοποιούν αναπαυτήρια και Ταμεία Ευημερίας που διατηρούν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται.