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Τρεις υποψήφιοι βρίσκονται στην αφετηρία για διεκδίκηση της προεδρίας της ΕΔΕΚ, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Σοφία Χριστοδούλου και Μάριος Χαννίδης. Οι δύο πρώτοι έχουν ήδη υποβάλει την υποψηφιότητά τους, ενώ σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, είναι θέμα χρόνου και η υποβολή υποψηφιότητας του Μάριου Χαννίδη.

Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων για την προεδρία του κόμματος θα συνεχιστεί και αύριο. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται ότι θα υπάρξει άλλη υποψηφιότητα, αν και τίποτε δεν μπορεί να προδιαγραφεί καθώς μπορεί να υπάρξει ανατροπή της τελευταίας στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή, είχε εξαγγείλει την υποψηφιότητα της από τη Κυριακή με ανάρτηση βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω του οποίου αναφέρεται στις βασικές θέσεις που εκφράζει η υποψηφιότητά της.

Σημειώνεται ότι με την εξαγγελία της υποψηφιότητας της, καταγράφηκαν κάποια σχόλια γύρω από το κατά πόσο πληροί τα κριτήρια υποψηφιότητας, σε σχέση με το χρόνο που απαιτείται ένα άτομο να είναι μέλος για να μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητας για την προεδρία του κόμματος. Αυτό βέβαια, θα εξεταστεί εάν και εφόσον υποβληθεί κάποια ένσταση κατά την καθορισμένη ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.

Σήμερα το πρωί ήρθε και η επίσημη εξαγγελία του πρώην ευρωβουλευτή και εκ των ιστορικών στελεχών του κόμματος Κυριάκου Μαυρονικόλα. Ένα όνομα το οποίο συζητείτο στο παρασκήνιο εδώ και καιρό.

Στην εξαγγελία της υποψηφιότητάς του, σημειώνει μεταξύ άλλων πώς «στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της ΕΔΕΚ, πιο σκοτεινή ακόμα και από τότε που βρεθήκαμε απέναντι σε δολοφόνους και προδότες, δεν δικαιούμαι να παραδοθώ στο σκοτάδι». Καταλήγει στην εξαγγελία του, δηλώνοντας ότι θέλει να οδηγήσει το κόμμα στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο «μέσω ενός πολιτισμένου, συναγωνιστικού διαλόγου, με γνώμονα μόνο το καλό της ΕΔΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι με συμβολή όλων, θα το πετύχουμε. Ο τελευταίος λόγος είναι πάντα στα μέλη του κόμματος μας. Εσείς έχετε την τύχη της ΕΔΕΚ στα χέρια σας».

Ολόκληρη η εξαγγελία Μαυρονικόλα:

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Όταν η ανάγκη καλεί, δεν υπάρχει άλλη ανταπόκριση από την αποδοχή του καλέσματος.

Όταν 57 χρόνια ένδοξης ιστορίας φωνάζουν απεγνωσμένα ότι η πορεία πρέπει να συνεχιστεί, δεν μπορεί κανείς να κωφεύει.

Στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής της ΕΔΕΚ, πιο σκοτεινή ακόμα και από τότε που βρεθήκαμε απέναντι σε δολοφόνους και προδότες, δεν δικαιούμαι να παραδοθώ στο σκοτάδι.

Η αγωνία μου για το παρόν και το μέλλον της ΕΔΕΚ, δεν μπορεί να είναι μόνο μοιρολόι πίσω από κλειστές πόρτες.

Θα ήμουν κατάπτυστος εάν γύριζα την πλάτη στην πιο κρίσιμη περίοδο που περνά το κόμμα μας.

Υπακούω στη συγκινητική και επίμονη προτροπή εκατοντάδων Εδεκιτών και Εδεκίτισσων.

Για να μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ανακοινώνω την απόφαση μου για να υποβάλω υποψηφιότητα για την προεδρία του τιμημένου κόμματος μας.

Μπαίνω μπροστά, χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες, μαζί με όλους εσάς, για να μετατρέψουμε την αγωνία σε ελπίδα, για να οδηγήσουμε το καράβι της ΕΔΕΚ σε ήρεμα νερά.

Έχω χρέος να θέσω στην υπηρεσία της προσπάθειας για ανάκαμψη της ΕΔΕΚ, τη συσσωρευμένη εμπειρία μου.

Οφείλω να δικαιώσω την ιστορία των δικών μου, αλλά κυρίως των δικών σας αγώνων.

Στην ΕΔΕΚ, στο πλευρό του Βάσου Λυσσαρίδη και πολλών άλλων καταξιωμένων συναγωνιστών, ανδρώθηκα πολιτικά, διαπαιδαγωγήθηκα ιδεολογικά, υπηρέτησα αξιώματα που εσείς μου αναθέσατε.

Έχω καθήκον, αυτά που έμαθα, αυτά που έζησα, να τα χρησιμοποιήσω στην πιο δύσκολη ώρα.

Πρέπει να παραδώσουμε στην νέα γενιά, μια ΕΔΕΚ αντάξια της ιστορίας της. Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Οφείλουμε όλοι να συστρατευθούμε.

Για να μπορούν και άλλοι, μετά από εμάς, να μεγαλώσουν μέσα στην ΕΔΕΚ, να έχουν μετερίζι εθνικών και κοινωνικών αγώνων.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Η ιδέα που ονομάζεται ΕΔΕΚ, το όραμα του Βάσου Λυσσαρίδη, έχει ανάγκη όλους εμάς, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Ο τόπος και ο λαός μας, έχουν ανάγκη την ΕΔΕΚ περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Σε μια περίοδο, που η κινητικότητα στο Κυπριακό δημιουργεί μεν κάποιες ελπίδες, αλλά κρύβει και παγίδες, σε μια περίοδο που ο λαός χρειάζεται στήριξη για να αντιμετωπίσει οικονομικές πιέσεις, η ΕΔΕΚ οφείλει, αταλάντευτη και συνεπής με την ιστορία της, να είναι μπροστάρης, με οποιονδήποτε τρόπο.

Γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει ηγεσία με καθαρές θέσεις, σταθερές πολιτικές, χωρίς εκπτώσεις και παρεκκλίσεις από τα σωστά, εθνικά και κοινωνικά, πιστεύω μας.

Απαιτείται να υπάρχει ηγεσία, που να γνωρίζει πως να αξιοποιήσει θεσμούς και πολιτικές σχέσεις.

Απαιτείται εμπειρία και δυναμισμός από τη μια και πολιτικό σφρίγος και αγωνιστικότητα από την άλλη.

Συναγωνίστριες, συναγωνιστές,

Θέλω να οδηγήσω το κόμμα μας στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο μέσω ενός πολιτισμένου, συναγωνιστικού διαλόγου, με γνώμονα μόνο το καλό της ΕΔΕΚ. Θέλω να πιστεύω ότι με συμβολή όλων, θα το πετύχουμε. Ο τελευταίος λόγος είναι πάντα στα μέλη του κόμματος μας. Εσείς έχετε την τύχη της ΕΔΕΚ στα χέρια σας.

Καλούς αγώνες».

Σημειώνεται ότι χθες η Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ ανακοίνωσε ότι για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της ΕΔΕΚ, η οποία θα διεξαχθεί την 5η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 34(4) του Καταστατικού, θα δέχεται ενστάσεις από μέλη του Κόμματος.

Κάθε ένσταση που τυχόν θα υποβληθεί θα πρέπει να υποβάλλεται προσωπικά από το μέλος του Κόμματος, μεταξύ των ημερομηνιών 04/08/2026 μέχρι και 07/08/2026 η ώρα 12.00 το μεσημέρι, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο info@edek.org.cy προς την Επιτροπή Διαπιστευτηρίων Συνεδρίου (Ε.Δ.Σ.). Ενστάσεις που δεν θα υποβάλλονται προσωπικά από το ενδιαφερόμενο μέλος, εντός της προθεσμίας υποβολής της, στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση, δεν θα