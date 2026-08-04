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Την υποψηφιότητά του για την προεδρία της ΕΔΕΚ εξήγγειλε ο Κυριάκος Μαυρονικόλας, δηλώνοντας ότι στόχος του είναι να οδηγήσει το κόμμα στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο μέσα από πολιτισμένο και συναγωνιστικό διάλογο.

Στην εξαγγελία του, ο κ. Μαυρονικόλας περιγράφει την περίοδο που διέρχεται η ΕΔΕΚ ως την «πιο σκοτεινή στιγμή» της ιστορίας της και αναφέρει ότι ανταποκρίνεται στην προτροπή εκατοντάδων μελών και υποστηρικτών του κόμματος.

«Για να μπορώ να σας κοιτάζω στα μάτια, συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ανακοινώνω την απόφασή μου να υποβάλω υποψηφιότητα για την προεδρία του τιμημένου κόμματός μας», αναφέρει.

Ο κ. Μαυρονικόλας δηλώνει ότι διεκδικεί την προεδρία χωρίς προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες, με στόχο την ανάκαμψη της ΕΔΕΚ και την αξιοποίηση της πολιτικής εμπειρίας που απέκτησε στο πλευρό του ιδρυτή του κόμματος, Βάσου Λυσσαρίδη, και άλλων στελεχών.

«Μπαίνω μπροστά, χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες, μαζί με όλους εσάς, για να μετατρέψουμε την αγωνία σε ελπίδα, για να οδηγήσουμε το καράβι της ΕΔΕΚ σε ήρεμα νερά», σημειώνει.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη παράδοσης στη νέα γενιά μιας ΕΔΕΚ «αντάξιας της ιστορίας της», καλώντας τα μέλη του κόμματος σε συστράτευση.

Αναφερόμενος στις πολιτικές προκλήσεις, ο υποψήφιος πρόεδρος σημειώνει ότι η κινητικότητα στο Κυπριακό δημιουργεί ελπίδες, αλλά κρύβει και παγίδες. Προσθέτει ότι η ΕΔΕΚ οφείλει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και στην αντιμετώπιση των οικονομικών πιέσεων που δέχονται οι πολίτες.

Όπως αναφέρει, το κόμμα χρειάζεται ηγεσία με καθαρές θέσεις και σταθερές πολιτικές, χωρίς παρεκκλίσεις από τις εθνικές και κοινωνικές του αρχές. Τονίζει επίσης την ανάγκη συνδυασμού εμπειρίας, δυναμισμού και αγωνιστικότητας.

Ο κ. Μαυρονικόλας δηλώνει ότι επιθυμεί να οδηγήσει την ΕΔΕΚ στο Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο μέσα από έναν πολιτισμένο διάλογο, με μοναδικό γνώμονα, όπως σημειώνει, το καλό του κόμματος.

«Ο τελευταίος λόγος είναι πάντα στα μέλη του κόμματός μας. Εσείς έχετε την τύχη της ΕΔΕΚ στα χέρια σας», καταλήγει.