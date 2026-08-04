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Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, ώρα 11:24 και το ΡΙΚ μεταδίδει σε επανάληψη την εκπομπή με τίτλο «Μουσικές Ιστορίες». Εξαιρετικοί οι Κύπριοι καλλιτέχνες Δημήτρης Μεσημέρης και Φρειδερίκη Τομπάζου, ωστόσο τέτοια ώρα, μια κανονική κρατική τηλεόραση, θα έπρεπε να είναι στον αγώνα της ενημέρωσης και όχι να βρίσκεται σε διακοπές επειδή απλώς είναι Αύγουστος.

Αυτό που συμβαίνει στην Κύπρο με το ΡΙΚ είναι αδιανόητο για τη σύγχρονη εποχή, όπου για παράδειγμα στην Ελλάδα η ΕΡΤ λειτουργεί ειδικό κανάλι με ενημερωτικές εκπομπές επί 24ώρου βάσεως ολόχρονα. Και για να προλάβουμε το εύκολο επιχείρημα, φυσικά και θα κάνουν τις διακοπές τους οι κεντρικοί παρουσιαστές των εκπομπών που δεν έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν κατά τη διάρκεια της σεζόν. Άλλοι δημοσιογράφοι δεν υπάρχουν, να βγουν μπροστά και να πάρουν τις ευκαιρίες τους;

Από όλα τα τηλεοπτικά κανάλια γενικότερα, δημόσια και ιδιωτικά, ξεχωρίζει ευτυχώς το Alpha, το οποίο εγκαινίασε νέα ειδική ενημερωτική εκπομπή για το καλοκαίρι, φροντίζοντας να παράγει ενημερωτικό περιεχόμενο και τον Αύγουστο.

ΕΜ