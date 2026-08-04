Δεν θα βρίσκουν ποινικό ανακριτή να διορίσουν με όσα παρακολουθούμε με την υπόθεση με το βίντεο (videogate). Ο ποινικός ανακριτής της υπόθεσης, πρώην δικαστής του Ανωτάτου και επικεφαλής της Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), Ανδρέας Πασχαλίδης ακούει τα εξ αμάξης.

Με μακρά πορεία ως Δικαστής, ανέλαβε μια υπόθεση, κατέγραψε τις παρατηρήσεις του, υπέβαλε το πόρισμα. Αναγνώρισε πως έκανε λάθη σε διατυπώσεις και στη δημόσια διαχείριση του πορίσματος, αλλά αυτά δεν αφορούν την ουσία. Σε μια χώρα που δεν διαβάζουν και δεν ακούνε, στήνουν τους πάντες στον τοίχο και το σίγουρο είναι πως δύσκολα κάποιος θα δεχθεί μελλοντικά να αναλάβει ποινικός ανακριτής. Υπάρχει λόγος να βιώνει, κάποιος, όλα αυτά που παρακολουθούμε;

Κ. ΒΕΝ.