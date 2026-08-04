Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Λειτουργικό και έτοιμο να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των υψηλών προδιαγραφών με τις οποίες κατασκευάστηκε, θα είναι στο άμεσο μέλλον το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Τάσσος Παπαδόπουλος στη Γεροσκήπου, χάρη στην ανάληψη από πλευράς ΚΟΑ του συνόλου του κόστος για την αποκατάσταση της κολυμβητικής του δεξαμενής.

Παλαιότερη απόφαση του Οργανισμού, το 2023, προνοούσε επιχορήγηση του ποσού των 233 χιλιάδων ευρώ, με εκτίμηση δαπάνης 350 χιλιάδες πλέον ΦΠΑ. Με τη νέα απόφαση, και μετά από νέα εκτίμηση κόστους, ο ΚΟΑ θα καλύψει το ποσό των 412 χιλιάδων πλέον ΦΠΑ, δηλαδή ένα σύνολο 490.280 ευρώ.

Η πρόσθετη οικονομική ενίσχυση, πέραν από την αρχική επιχορήγηση, ανέρχεται στις 257.000 περίπου, γεγονός που επέτρεψε την έναρξη των εργασιών επιδιόρθωσης και αναβάθμισης τα οποία σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό.