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Ο MAMBASSI MOUKOUYOU RICHMAND DIEUVEIL, 35 ετών, από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 05/06/2026.

Ο 35χρονος περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.75μ, περίπου, με μαύρα κοντά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.