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Σε εξάμηνη αναστολή άσκησης επαγγέλματος τέθηκε ένα Έλληνα γιατρός από το βρετανικό Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS) καθώς κρίθηκε ένοχος για επανειλημμένη σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά απέναντι σε νεότερη συνάδελφό του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κόβεντρι.

Ο γιατρός, ο οποίος εργαζόταν ως ανώτερος κλινικός συνεργάτης στη Γαστρεντερολογία, κατηγορήθηκε ότι τον Ιούλιο του 2023 περιηγούνταν στη συλλογή φωτογραφιών του κινητού του μπροστά στη συνάδελφό του, σε σταθμό νοσηλευτών, αφήνοντας να εμφανιστεί άσεμνη φωτογραφία και βίντεο στο οποίο συμμετείχε ο ίδιος σε σεξουαλική πράξη.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γυναίκας, ο γιατρός χαμογελούσε ειρωνικά, χωρίς να δείχνει να ενοχλείται από το γεγονός ότι εκείνη μπορούσε να δει το περιεχόμενο της οθόνης.

«Θα κάνω σεξ μαζί σου πριν φύγω»

Το πειθαρχικό συμβούλιο εξέτασε και δεύτερο περιστατικό, περίπου δύο μήνες νωρίτερα, όταν ο γιατρός φέρεται να πέρασε το χέρι του γύρω από τη συνάδελφό του και της είπε ότι «θα κάνω σεξ μαζί σου πριν επιστρέψω» είτε στη Γερμανία είτε στην Ελλάδα, χωρίς η ίδια να θυμάται ποια από τις δύο χώρες ανέφερε.

Παράλληλα, σύμφωνα με την καταγγελία, της είχε εκμυστηρευθεί ότι είχε συνευρεθεί ερωτικά με όλες τις νοσηλεύτριες σε προηγούμενο νοσοκομείο όπου εργαζόταν, ενώ της είχε μιλήσει και για την προτίμησή του να επισκέπτεται μουσεία αφιερωμένα στη σεξουαλικότητα.

Το περιστατικό εξετάστηκε από ιατρικό πειθαρχικό συμβούλιο τον περασμένο μήνα.

«Ένιωθα κοινωνικά απομονωμένος»

Ο γιατρός υποστήριξε ότι είχε μόλις μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο και αισθανόταν κοινωνικά απομονωμένος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στο να μην τηρήσει τα απαραίτητα επαγγελματικά όρια.

Αναφερόμενος στην αγκαλιά που είχε κάνει στη συνάδελφό του, ισχυρίστηκε ότι θεωρούσε τη συμπεριφορά φυσιολογική, επειδή «στην Ελλάδα έτσι συνηθίζουν οι άνθρωποι να χαιρετιούνται».

Το πειθαρχικό συμβούλιο απέρριψε τον ισχυρισμό, επισημαίνοντας ότι η συμπεριφορά του «ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της αποδεκτής συμπεριφοράς στον χώρο εργασίας, ανεξάρτητα από το πολιτισμικό υπόβαθρο ή την εξοικείωσή του με το Ηνωμένο Βασίλειο».

«Δοκίμαζε τα όρια»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο γιατρός παραδέχθηκε ότι η συμπεριφορά του είχε σεξουαλικό κίνητρο.

Το συμβούλιο έκρινε ότι ουσιαστικά «δοκίμαζε τα όρια» της συναδέλφου του, διερευνώντας το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής ερωτικής σχέσης.

Η γυναίκα κατέθεσε ότι όταν ο γιατρός ξεκίνησε να εργάζεται στο νοσοκομείο έδειχνε φιλικός και ευχάριστος, ωστόσο φλέρταρε σχεδόν με όλους.

Σύμφωνα με το πόρισμα, υπέβαλε τη συνάδελφό του σε ανάρμοστη συμπεριφορά επί περίπου 18 μήνες, όσο εργαζόταν στο νοσοκομείο, από τον Ιανουάριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Δεν ήθελα να της προκαλέσω τέτοια αναστάτωση»

Ο γιατρός δήλωσε ότι σοκαρίστηκε όταν πληροφορήθηκε πως η συμπεριφορά του είχε προκαλέσει στη συνάδελφό του φόβο, άγχος, απροθυμία να πηγαίνει στην εργασία της και έντονη ψυχολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με την απόφαση, εξέφρασε βαθιά μεταμέλεια, λέγοντας ότι «ποτέ δεν ήταν πρόθεσή του να προκαλέσει τέτοια αναστάτωση». Ανέφερε ακόμη ότι έκτοτε παρακολούθησε εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με τα επαγγελματικά όρια στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων, τη σεξουαλική παρενόχληση, τον εκφοβισμό, την παρενόχληση και τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι δεν θυμόταν τι ακριβώς τον οδήγησε να δείξει στη συνάδελφό του το άσεμνο βίντεο και τη φωτογραφία, λέγοντας πως συζητούσαν διάφορα θέματα και απλώς άρχισε να περιηγείται στο κινητό του.

Η θέση του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου

Η εκπρόσωπος του Γενικού Ιατρικού Συμβουλίου (GMC), Κλόι Φέρλεϊ, υποστήριξε ότι η αδυναμία του γιατρού να εξηγήσει γιατί έδειξε το άσεμνο υλικό δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο έχει κατανοήσει πραγματικά τα αίτια της συμπεριφοράς του.

Σημείωσε επίσης ότι η συμπεριφορά του κλιμακώθηκε σταδιακά, ξεκινώντας από σχόλια για τη σεξουαλική του ζωή, συνεχίζοντας με δηλώσεις ότι σκόπευε να συνευρεθεί με τη συνάδελφό του και καταλήγοντας στην επίδειξη άσεμνου οπτικού υλικού.

Πρόσθεσε ακόμη ότι στο παρελθόν ο γιατρός είχε επιχειρήσει να μεταθέσει μέρος της ευθύνης στη συνάδελφό του, ισχυριζόμενος ότι αντιδρούσε στη δική της συμπεριφορά, αν και αναγνώρισε ότι αργότερα αποδέχθηκε τον αντίκτυπο που είχαν οι πράξεις του στο θύμα.

Εργάζεται πλέον στη Θεσσαλονίκη

Ο γιατρός εργάζεται σήμερα σε ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη.

Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2008, ενώ το 2013 ολοκλήρωσε διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Queen Mary University of London.

Στη συνέχεια ειδικεύτηκε στη Γερμανία, εργαζόμενος στις πόλεις Έσσεν, Μαγδεμβούργο και Μπόχουμ, πριν μετακινηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Εκπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Κόβεντρι και Γουόργουικσαϊρ δήλωσε ότι μόλις το νοσοκομείο ενημερώθηκε για τις καταγγελίες περί σεξουαλικά ανάρμοστης συμπεριφοράς, ο γιατρός τέθηκε αμέσως σε αναστολή και ενημερώθηκε η αστυνομία.

Όπως ανέφερε, πριν ολοκληρωθεί η εσωτερική πειθαρχική έρευνα, έληξε η σύμβασή του ορισμένου χρόνου, ωστόσο το νοσοκομείο συνέχισε να συνεργάζεται με το Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της έρευνάς του.

Ο ίδιος ο γιατρός κλήθηκε από βρετανικά μέσα ενημέρωσης να σχολιάσει την υπόθεση, χωρίς να προβεί σε δήλωση.

protothema.gr