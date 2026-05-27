Με σαρκασμό σχολίασε το αποτέλεσμα των εκλογών, το κόμμα του Σήκου Πάνω και τον Φειδία Παναγιώτου ο Χριστόφορος Τορναρίτης, αναφέροντας με χαρακτηριστικό τρόπο «παραλίγο να βγουν πρώτο κόμμα (Άμεση Δημοκρατία) γελούν κι οι όρνιθες και τα πορτοπαράθυρα».

Ο Χριστόφορος Τορναρίτης, μιλώντας την εκπομπή Πρωτοσέλιδο, αναφορικά με τον Φειδία Παναγιώτου και τον χαρακτήρα του, επικαλέστηκε ακόμη και ισχυρισμό περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Συγκεκριμένα, είπε πως πήγε στο Λονδίνο, τον πήρε τηλέφωνο μια κοπέλα που έκλεγε και του είπε ότι είναι η γενική διευθύντρια του Φειδία.

Ο Τορναρίτης ανέφερε πως η κοπέλα πρόβαλε ισχυρισμούς περί κλοπής, διασπάθισης χρήματος, ακόμη και σεξουαλικής παρενόχλησης. «Πήγε στην αστυνομία αυτή, ενώ μας πήραν τηλέφωνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να μας ρωτήσουν» ισχυρίστηκε ο Τορναρίτης.

«Αυτοί οι άνθρωποι παραλίγο να έρθουν πρώτο κόμμα. Και μου λέτε γιατί ασχολήθηκα. Γελούν οι όρνιθες και τα πορτοπαράθυρα» πρόσθεσε με σαρκασμό ο Τορναρίτης.

Σχετικά με το Σήκου Πάνω και τις ανακοινώσεις που εκδίδει, ο κ. Τορναρίτης ξεκαθάρισε ότι ο πρόεδρος του κόμματος Σωτήρης Χρίστου είναι πολύ καλός άνθρωπος με τεράστιες γνώσεις, ωστόσο, έχει κάποια πάθη. «Ένα απ’ αυτά τα πάθη είναι να κάνει επιστολές. Όταν πιστεύει πως έχει δίκιο κάνει επιστολές. Στέλνει επιστολές στο ΚΥΠΕ, αυτό ανεβάζει τις επιστολές με τη φάτσα μου εμένα, γιατί γράφει κλικ. Το παράπονο του βασικά είναι ότι δεν τους κάλεσαν ποτέ σε κανένα ντιμπέιτ. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις, δεν σε δείχνουν καθόλου και μετά βγαίνουν τα κόμματα τα συστημικά και λεν του κόσμου για χαμένη ψήφο».