Ο επόμενος γηραιότερος βουλευτής μετά τον Ζαχαρία Κουλιά είναι ο Γιάννης Λαούρης της Άμεσης Δημοκρατίας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του Προέδρου της Δημοκρατίας και του/της Προέδρου της Βουλής, ο κ. Κουλίας θα εκτελεί καθήκοντα Προεδρεύοντα της Δημοκρατίας και δεν θα μπορεί να προεδρεύει του Κοινοβουλίου.

Συνεπώς θα προεδρεύει του Νομοθετικού Σώματος ο κ. Λαούρης, κάτι που προκαλεί πονοκέφαλο στα παραδοσιακά κόμματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν τον κανονισμό της Βουλής, ο οποίος τροποποιήθηκε πρόσφατα και στηρίζεται στο άρθρο 72 του Συντάγματος. Σύμφωνα το Σύνταγμα σε περίπτωση πρόσκαιρης απουσίας του Προέδρου της Βουλής, τα καθήκοντα ασκούνται είτε από τον πρεσβύτερο βουλευτή εκτός εάν οι βουλευτές αποφασίσουν διαφορετικά. Στο κανονισμό της Βουλής, αναφέρεται πως σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Κοινοβουλίου, τα καθήκοντα του να μην τα ασκεί ο Πρεσβύτερος αλλά αυτός που θα αποφασιστεί από τα κόμματα. Όπως όλα δείχνουν η νέα Βουλή να καθορίσει συγκεκριμένο βουλευτή για να προεδρεύει του Κοινοβουλίου, στην περίπτωση απουσίας του Προέδρου του Σώματος.

