Όχι, η αλήθεια να λέγεται! Πρέπει να είσαι μάστρος της κωλοτούμπας για να καταφέρεις να «ξεχάσεις» στο πι και φι, ό,τι αρνητικό έλεγες για τους πολιτικούς σου αντιπάλους σε όλη την προεκλογική και ξαφνικά να «θυμηθείς» φιλίες, συνεργασίες και εκτίμηση στα πρόσωπά τους. Ή μάστρος ή συμφεροντολόγος που θέλεις να στρογγυλοκάτσεις στην καρέκλα.

Στην προκειμένη περίπτωση στην προεδρική καρέκλα της Βουλής, με αντάλλαγμα βεβαίως στήριξη για τις Προεδρικές εκλογές του 2028. Αυτά, λοιπόν, ζούμε από τη Δευτέρα που τελείωσαν οι εκλογές. Οι άσπονδοι εχθροί ξαφνικά θυμήθηκαν πως δεν έχουν κάτι να τους χωρίσει ενόψει της 4ης Ιουνίου. Να κλάψεις ή να γελάσεις;

