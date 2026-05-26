Με την αντιπυρική περίοδο να βρίσκεται ήδη προ των πυλών, το Τμήμα Δασών ανεβάζει στροφές, θέτοντας σε εφαρμογή έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Στην πρώτη γραμμή της πρόληψης βρίσκεται η δημιουργία και η συντήρηση των αντιπυρικών λωρίδων, καθώς και ο καθαρισμός των δασικών οδικών δικτύων. Η φωτιά, ωστόσο, δεν γνωρίζει σύνορα ούτε διαχωριστικές γραμμές.

Αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα και την επικινδυνότητα της Νεκρής Ζώνης, το Τμήμα Δασών επενδύει φέτος σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της διπλωματικής και επιχειρησιακής οδού. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν δύο εξαιρετικά κρίσιμες συναντήσεις με εκπροσώπους των Ηνωμένων Εθνών.

Στόχος δεν ήταν άλλος από τον απόλυτο συντονισμό και την ανασκόπηση των διαδικασιών για την αντιμετώπιση πυρκαγιών εντός της ελεγχόμενης από τον ΟΗΕ περιοχής. Η συνεργασία αυτή μεταφράστηκε άμεσα και σε πράξη, καθώς διενεργήθηκαν κοινές επιτόπιες επισκέψεις και επιθεωρήσεις σε σημεία εισόδου της Νεκρής Ζώνης, με τη συμμετοχή λειτουργών του Τμήματος Δασών και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σκοπός των αυτοψιών αυτών ήταν η αξιολόγηση της προσβασιμότητας, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης οι δυνάμεις πυρόσβεσης να μπορούν να επέμβουν άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές ή επιχειρησιακές αγκυλώσεις.

