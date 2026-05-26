Μπορεί να είναι ίσως οι μόνες εκλογές που «δεν έσπασε μύτη» που λέμε στην καθομιλουμένη.

Παλαιότερα έπεφτε μέχρι και μπουνίδι σε καφενεία ή έξω από εκλογικά κέντρα, έριχναν μπογιές σε κομματικά γραφεία, έσπαζαν τζάμια, ενώ πολύ παλαιότερα είχαμε και χειρότερα.

Τώρα όμως ευτυχώς υπάρχουν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι υποψήφιοι και ψηφοφόροι εκτονώνονται μέσα από αναρτήσεις.

Αποτέλεσμα τούτου είναι η Αστυνομία να βρει την ησυχία της και ακόμα και εκεί που σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις καλείτο να ερευνήσει κανένα ευτράπελο ή κάποιον που τραβούσε το ψηφοδέλτιο με το κινητό του, τώρα εξέλειπαν και αυτά.

Τελικά, κάποιο καλό κάνουν τα κοινωνικά δίκτυα.

ΜΙΧ.