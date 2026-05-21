Μια καινοτόμα τεχνολογία ανέπτυξαν οι επιστήμονες, η οποία φαίνεται πως μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα καύσιμα. Κατάφεραν να μετατρέψουν το διοξείδιο του άνθρακα απευθείας σε συνθετικό καύσιμο.

Το τελευταίο διάστημα, η αυτοκινητοβιομηχανία διανύει μια περίοδο ραγδαίων αλλαγών, με την ενεργειακή κρίση και την ανάγκη περιορισμού των εκπομπών ρύπων να βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι εταιρείες που σχετίζονται με τον κλάδο αναζητούν τρόπους να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και να βγουν κερδισμένες από τη μετάβαση στη νέα εποχή της κινητικότητας, επενδύοντας σε τεχνολογίες που φιλοδοξούν να διαμορφώσουν το μέλλον της αυτοκίνησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, επιστήμονες από το Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Τεχνολογίας της Κορέας φαίνεται να προχώρησαν σε μια σημαντική εφεύρεσή αφού παρουσίασαν ένα νέο σύστημα που επιτρέπει την παραγωγή υγρών καυσίμων από CO2, δηλαδή από το ίδιο αέριο που μέχρι σήμερα θεωρούνταν αποκλειστικά περιβαλλοντικός ρύπος.

Ουσιαστικά, μιλάμε για μια τεχνολογία που μπορεί να αξιοποιήσει διοξείδιο του άνθρακα που προέρχεται, για παράδειγμα, από βιομηχανικές εγκαταστάσεις και να το μετατρέψει σε υδρογονάνθρακες, όπως βενζίνη και κηροζίνη.

Το σημαντικότερο στοιχείο της νέας τεχνολογίας που παρουσιάστηκε αφορά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ίδια η διαδικασία, καθώς αυτή απλοποιείται σημαντικά και γίνεται πιο προσιτή τόσο σε επίπεδο κόστους όσο και σε ό,τι αφορά τις απαιτούμενες υποδομές και εργασίες.

Μέχρι σήμερα, η μετατροπή του CO2 σε καύσιμο απαιτούσε μια ιδιαίτερα πολύπλοκη και ενεργοβόρα διαδικασία πολλών σταδίων. Συγκεκριμένα, το διοξείδιο του άνθρακα έπρεπε αρχικά να μετατραπεί σε μονοξείδιο του άνθρακα, μέσω διαδικασιών που απαιτούσαν θερμοκρασίες άνω των 800 βαθμών Κελσίου, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο για την παραγωγή του συνθετικού καυσίμου.

Οι Κορεάτες ερευνητές ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα καταλυτών που επιτρέπει όλη η διαδικασία να πραγματοποιείται μέσα σε έναν μόνο αντιδραστήρα και σε σαφώς πιο ήπιες συνθήκες. Η αντίδραση πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 270 και 330 βαθμών Κελσίου και με αρκετά χαμηλότερη πίεση, κάτι που μεταφράζεται σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής και μεγαλύτερες πιθανότητες μαζικής βιομηχανικής εφαρμογής.

Αυτή τη στιγμή, η πιλοτική μονάδα που έχει δημιουργηθεί μπορεί να παράγει περίπου 50 κιλά καυσίμου ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περίπου τρία δοχεία των 20 λίτρων. Φυσικά, η παραγωγή αυτή θεωρείται ακόμη εξαιρετικά περιορισμένη για να καλύψει τις ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν πως η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι εντυπωσιακή, καθώς πριν από μόλις δύο χρόνια αντίστοιχα συστήματα μπορούσαν να παράγουν μόλις 5 κιλά καυσίμου την ημέρα και μάλιστα με αισθητά υψηλότερο κόστος παραγωγής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η αποδοτικότητα της διαδικασίας φτάνει ήδη περίπου το 50%, ενώ μέσω ανακύκλωσης των αερίων που δεν αντιδρούν, το σύστημα γίνεται ακόμη πιο αποδοτικό ενεργειακά.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τη βιομηχανική εφαρμογή της τεχνολογίας, οπού ήδη γίνονται σημαντικά βήματα. Μεγάλες κορεατικές εταιρείες του τομέα της ενέργειας όπως οι OGS Engineering & Construction και Hanwha TotalEnergies συμμετέχουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία εγκαταστάσεων που θα μπορούν να παράγουν πάνω από 100.000 τόνους καυσίμου ετησίως.

Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως αν στη διαδικασία χρησιμοποιηθεί «πράσινο» υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τότε δημιουργείται ένα σχεδόν ουδέτερο ως προς τον άνθρακα σύστημα παραγωγής καυσίμου, αφού κατά την καύση του καυσίμου απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα περίπου η ίδια ποσότητα CO2 που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως για την παραγωγή του.

