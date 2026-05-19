Η νέα Mercedes-Benz EQS εξελίσσεται και επιστρέφει πιο έξυπνη, πιο αποδοτική και πιο τεχνολογικά προηγμένη από ποτέ. Ως η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική πολυτελής λιμουζίνα της μάρκας, η EQS άνοιξε το 2021 ένα νέο kκεφάλαιο για τη Mercedes-Benz, συνδυάζοντας κορυφαία αεροδυναμική, ψηφιακή τεχνολογία και ηλεκτρική αυτονομία. Σήμερα, η ανανεωμένη γενιά ανεβάζει ακόμη ψηλότερα τον πήχη, καθώς περισσότερα από το ένα τέταρτο των εξαρτημάτων της έχουν εξελιχθεί, αναβαθμιστεί ή επανασχεδιαστεί. Το σημαντικότερο στοιχείο είναι η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική των 800 Volt, η οποία επιτρέπει ταχύτερη φόρτιση και καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Στην έκδοση EQS 450+, η αυτονομία φτάνει πλέον έως τα 926 χιλιόμετρα WLTP, τιμή που επιτρέπει μεγάλα ταξίδια χωρίς ενδιάμεση στάση φόρτισης. Με ισχύ φόρτισης έως 350 kW, η μπαταρία μπορεί να ανακτήσει έως 320 χιλιόμετρα αυτονομίας μέσα σε μόλις 10 λεπτά, στοιχείο που αλλάζει ουσιαστικά την εμπειρία χρήσης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου μεγάλων αποστάσεων.

Εξωτερικά, η ανανεωμένη EQS αποκτά πιο επιβλητική εικόνα, με φωτιζόμενο αστέρι, νέα φωτιστικά σώματα DIGITAL LIGHT και πιο δυναμική μάσκα, ανάλογα με την έκδοση Electric Art ή AMG Line. Η ουσία είναι ότι η Mercedes-Benz δεν περιορίστηκε σε μια αισθητική ανανέωση, αλλά προχώρησε σε βαθιά τεχνική αναβάθμιση. Η EQS γίνεται πιο ώριμη, πιο αποδοτική και πιο κοντά στην ιδέα ενός ηλεκτρικού S-Class για την επόμενη δεκαετία.

Η Mercedes-Benz έχει τοποθετήσει μεγαλύτερες μπαταρίες με βελτιωμένη χημεία κυψελών. Η χωρητικότητα στις ισχυρότερες εκδόσεις φτάνει τις 122 kWh, ενώ η ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση μπορεί να φτάσει τα 385 kW. Παράλληλα, η νέα διάταξη μετάδοσης με δύο σχέσεις στον πίσω άξονα συνδυάζει δυνατή επιτάχυνση από στάση με υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο. Μεγάλη είδηση αποτελεί και η εισαγωγή του συστήματος steer-by-wire σε αυτοκίνητο παραγωγής από τον Γερμανό κατασκευαστή. Η τεχνολογία αυτή καταργεί τη μηχανική σύνδεση ανάμεσα στο τιμόνι και τους τροχούς, προσφέροντας νέα αίσθηση διεύθυνσης, περισσότερη άνεση στους ελιγμούς και καλύτερη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Σε συνεργασία με την ενεργή τετραδιεύθυνση, η EQS γίνεται πιο ευέλικτη στην πόλη και πιο σταθερή στον αυτοκινητόδρομο.

Το ψηφιακό περιβάλλον περνά επίσης σε νέα εποχή μέσω του Mercedes-Benz Operating System. Το MB.OS λειτουργεί ως υπερυπολογιστής του αυτοκινήτου, ελέγχοντας κάθε βασική λειτουργία και επιτρέποντας συνεχή αναβάθμιση μέσω over-the-air ενημερώσεων και αναβαθμίσεων. Ο νέος MBUX Virtual Assistant αξιοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να πραγματοποιεί πιο σύνθετους διαλόγους με τον οδηγό, ενώ το MBUX Hyperscreen με ενιαία γυάλινη επιφάνεια άνω των 55 ιντσών παραμένει ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία της καμπίνας. Η εμπειρία συμπληρώνεται από νέα συστήματα υποβοήθησης, περισσότερους αισθητήρες και ταχύτερη λειτουργία στάθμευσης.

Η πολυτέλεια ενισχύεται με νέα υλικά, θερμαινόμενες ζώνες ασφαλείας εμπρός, αναβαθμισμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες, δύο οθόνες 13,1 ιντσών και φίλτρο HEPA (Ηigh Efficiency Particulate Air) που απομακρύνει έως 99,65% των σωματιδίων από τον εισερχόμενο αέρα. Η νέα EQS μπορεί επίσης να λειτουργήσει ως αποθήκη ενέργειας, υποστηρίζοντας μελλοντικά λειτουργίες vehicle-to-grid και vehicle-to-home.