Σε φάση αβεβαιότητας εισέρχεται ο κατασκευαστικός κλάδος στην Κύπρο, τόσο για τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια έργα, αναφορικά με το πόσο θα στοιχίσουν τελικά, καθώς τους τελευταίους μήνες σημειώνεται αύξηση σε βασικά οικοδομικά υλικά, λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν και της ανατίμησης προϊόντων που παράγονται από το πετρέλαιο ή μεταφέρονται μέσω θαλάσσης.

Για παράδειγμα, για την κατασκευή ή συντήρηση ενός δρόμου, τον Απρίλιο σε ετήσια βάση έχει καταγραφεί αύξηση 10,70% στον δείκτη τιμών ασφάλτου οδοστρωσίας και 20,34% στο ασφαλτικό σκυρόδεμα. Αυτό σημαίνει ότι οι αρχικοί προϋπολογισμοί πιθανό να αποδειχτούν ανεπαρκείς με την πάροδο του χρόνου και οι εργοληπτικές εταιρείες, αν συνεχιστούν οι ανατιμήσεις, να δυσκολευτούν στην ολοκλήρωση των έργων που ανέλαβαν μέσω συμβάσεων.

Επιπλέον, η εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθεί να δέχεται πιέσεις, ιδίως υπό το βάρος γεωπολιτικών κινδύνων και διαταραχών σε βασικές θαλάσσιες οδούς μεταφοράς, με αποτέλεσμα το κόστος υλικών να ανεβαίνει.

Μετά τις πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις και χωρίς να έχει βρεθεί συνεννόηση ακόμα για τα Στενά του Ορμούζ, οι τιμές ορισμένων βασικών οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Στατιστική Υπηρεσία, σημείωσαν νέα μηνιαία αύξηση.

Ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών για τον μήνα Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,29%), στα μεταλλικά προϊόντα (1,81%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,76%), στα ορυκτά (1,59%) και στα προϊόντα ορυκτών (0,06%). Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,00% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Υλικά που απαιτούν υψηλή ενέργεια για την παραγωγή τους, όπως το τσιμέντο, το ατσάλι, τα κεραμικά και τα μονωτικά, αυξάνονται λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας. Τα βαριά μηχανήματα (εκσκαφείς, γερανοί) λειτουργούν με καύσιμα, αυξάνοντας το κόστος ανά ώρα εργασίας. Η σημερινή συγκυρία έρχεται να προστεθεί στις ήδη σημαντικές επιπτώσεις που είχε προκαλέσει η προηγούμενη κρίση λόγω της πανδημίας και κυρίως του πολέμου στην Ουκρανία, που οδήγησε σε εκτεταμένες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, καυσίμων, μεταφορών και υλικών.

Σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων της Στατιστικής Υπηρεσίας από τον Φιλελεύθερο, ανατιμήσεις σημειώθηκαν τον Απρίλιο σε ετήσια βάση σε βασικά υλικά που απαιτούνται για την κατασκευαστική βιομηχανία: θραυστή άμμος για σκυρόδεμα (2,57%), γύψος (1,38%), μάρμαρα (0,87%), γρανίτες (0,74%), πλάκες, μωσαϊκά και τούβλα από σκυρόδεμα (2,43%), κεραμίδια (4,70%), προϊόντα από ξύλο 1.59%, ερμάρια και πάγκοι (2,10%), πόρτες και παράθυρα (2,14%), θερμομονωτικά υλικά (1,94%), μπογιές και διαλυτικά (0,29%), ντεπόζιτα νερού (1,64%), πλαστικοί σωλήνες (8,37%), πόρτες και παράθυρα από PVC (0,45%), προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα ( 1,16%), δομικό πλέγμα (-2,45%), σιδερένια κάγκελα (4,04%), στέγες,, υπόστεγα και μεταλλικά μέρη τοποθέτησης γυψοσανίδας (2,71%), σωλήνες από χάλυβα (8,04%), είδη υγιεινής και κουζίνας από ανοξείδωτο χάλυβα (0,81%), πόρτες και παράθυρα από αλουμίνιο (-0,14%), κλειδαριές, μεντεσέδες και χερούλια (9,43%), ηλεκτρολογικό υλικό (5,13%), καλώδια (9,43%), πρίζες, διακόπτες, ασφάλειες και μονωτές (3,22%), καυστήρες και λέβητες (2,35%), σώματα κεντρικής θέρμανσης (-2,74%), συσκευές κλιματισμού (-2%), ηλιακοί και ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες (1,45%), ανελκυστήρες (4,91%).