Ο Fabio Di Giannantonio επέστρεψε στις νίκες για πρώτη φορά μετά το 2023, σε έναν αγώνα που είχε τα πάντα. Κόκκινες σημαίες, πτώσεις, τεχνικά προβλήματα, επαφές, ανατροπές και αλλαγή στο βάθρο μετά τον τερματισμό.

Πριν καν σβήσουν τα φώτα, ο Brad Binder αντιμετώπισε πρόβλημα στη σχάρα εκκίνησης και αναγκάστηκε να ξεκινήσει από το pit lane. Ο Pedro Acosta έκανε εξαιρετική εκκίνηση και πέρασε μπροστά, με τον Alex Marquez αρχικά πίσω του.

Ο Acosta άνοιξε διαφορά, όμως ο Fernandez σύντομα πέρασε στην επίθεση. Στον πέμπτο γύρο, ο αναβάτης της Trackhouse πήρε την πρωτοπορία με κίνηση στη στροφή 1, ενώ πίσω τους ο Marquez άρχισε να ανεβαίνει ξανά. Ο Acosta απάντησε αργότερα και ανέκτησε την πρώτη θέση, όμως ο Marquez είχε ήδη μπει για τα καλά στη μάχη.

Στον δωδέκατο γύρο ήρθε η στιγμή που άλλαξε όλο τον αγώνα. Ο Acosta αντιμετώπισε τεχνικό πρόβλημα στην έξοδο της στροφής 9 και έχασε ισχύ στην ευθεία. Ο Alex Marquez, που ακολουθούσε, δεν είχε τρόπο να τον αποφύγει και χτύπησε στο πίσω μέρος της KTM. Η πτώση του αναβάτη της Gresini ήταν πολύ άσχημη, ενώ η πίστα γέμισε θραύσματα. Ο Raul Fernandez και ο Fabio Di Giannantonio δεν μπόρεσαν να αποφύγουν τα κομμάτια που είχαν μείνει στην πίστα, με τον Ιταλό να πέφτει στη στροφή 10. Ο Marquez είχε τις αισθήσεις του, αλλά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο πρώτο restart, ο αγώνας ορίστηκε στους 13 γύρους, με τον Acosta στην πρώτη θέση του νέου grid, μπροστά από Fernandez και Martin. Ο Acosta κράτησε την πρωτοπορία, όμως στην πρώτη στροφή ακολούθησε νέο χάος. Οι Luca Marini, Francesco Bagnaia και Johann Zarco έπεσαν, με το συμβάν να φέρνει ξανά κόκκινη σημαία. Ο Marini και ο Bagnaia σηκώθηκαν, όμως ο Zarco μπλέχτηκε με τη μοτοσικλέτα του Bagnaia στην αμμοπαγίδα. Η LCR επιβεβαίωσε στη συνέχεια πως ο Γάλλος μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις, λόγω τραυματισμού στο αριστερό πόδι. Το δεύτερο restart έγινε για 12 γύρους. Ο Acosta έμεινε ξανά μπροστά, με τον Martin δεύτερο και τον Fernandez τρίτο. Στη στροφή 5 όμως, οι δύο αναβάτες της Aprilia είχαν επαφή, βγήκαν στην αμμοπαγίδα και ο Martin έπεσε, αν και κατάφερε να συνεχίσει.

Μπροστά, ο Acosta οδηγούσε τον αγώνα, με τους Mir, Bagnaia και Di Giannantonio να ακολουθούν. Στον τελευταίο γύρο, ο Mir πέρασε τον Acosta στη στροφή 1 και ο Aldeguer τον πέρασε στη στροφή 3. Στην τελευταία στροφή, ο Ai Ogura επιχείρησε επίθεση στον Acosta, όμως υπήρξε επαφή και ο αναβάτης της KTM έπεσε. Ο Di Giannantonio πήρε τελικά μια μεγάλη νίκη, την πρώτη του με τα χρώματα της VR46 και την πρώτη του μετά το Κατάρ το 2023.

Ο Mir και ο Aldeguer τερμάτισαν πίσω του στην πίστα, όμως η ποινή πίεσης ελαστικού στον Mir άλλαξε το βάθρο, ανεβάζοντας τον Bagnaia στην τρίτη θέση.

Ο Ogura τιμωρήθηκε επίσης με ποινή τριών δευτερολέπτων για την επαφή με τον Acosta στην τελευταία στροφή, ενώ οι τελικές θέσεις διαμορφώθηκαν μετά από σειρά ελέγχων και ποινών για πιέσεις ελαστικών.

Τελική κατάταξη

1 Fabio Di Giannantonio Enduro VR46 Racing 20:06.243

2 Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP +1.466

3 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +4.320

4 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +4.679

5 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha +4.876

6 Luca Marini Honda HRC Castrol +4.971

7 Brad Binder KTM Factory Racing +5.137

8 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team +5.377

9 Diogo Moreira Pro Honda LCR +6.839

10 Franco Morbidelli Enduro VR46 Racing +7.160