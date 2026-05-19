Σημαντικές αποφάσεις που άπτονται της εσωτερικής διακυβέρνησης, λαμβάνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του Σώματος, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Απευθυνόμενος στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «έχω πει πάρα πολλές φορές και συνεχίζω να το λέω ότι, ο τομέας της Παιδείας και της Υγείας είναι τομείς που επενδύουμε συνεχώς και μπορούμε να το κάνουμε λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής.

Σήμερα ανακοινώνουμε ένα καινοτόμο πρόγραμμα που αφορά την έναρξή του προγράμματος ‘Πρωινό για Όλους΄, μιας πρωτοβουλίας επένδυσης 1,5 εκατ. ευρώ για τα παιδιά των δημόσιων νηπιαγωγείων.

Το πρόγραμμα ξεκινά πιλοτικά από τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στα δημόσια νηπιαγωγεία των επαρχιών Λάρνακας και Αμμοχώστου, καλύπτοντας στην πρώτη αυτή φάση 3.900 παιδιά. Ξεκινά από τον Ιούνιο και στόχος μας να επεκταθεί σε όλες τις επαρχίες, και σε όλες τις βαθμίδες, ώστε κανένα παιδί να μη μείνει εκτός.

Θέλω να χαιρετίσω ότι η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται σε συνεργασία με ιδιωτικούς χορηγούς, ενώ το πρόγραμμα είναι ανοικτό και σε άλλους οργανισμούς που επιθυμούν να συνεισφέρουν, ώστε να πετύχουμε τον στόχο να γίνει το πρόγραμμα παγκύπριο το συντομότερο δυνατόν.

Η Υπουργός Παιδείας σύντομα θα προχωρήσει σε δημοσιογραφική διάσκεψη, θα δοθούν όλες οι λεπτομέρειες.

Μέσα από αυτή τη σημαντική δράση, την ίδια στιγμή, ενισχύουμε την υγιεινή διατροφή από την προσχολική ηλικία, καλλιεργούμε σωστές συνήθειες από τα πρώτα χρόνια ζωής των παιδιών μας και στηρίζουμε έμπρακτα την κυπριακή οικογένεια.

Για αυτά τα δύο θέματα λαμβάνονται σήμερα πολύ σημαντικές αποφάσεις τις οποίες είχαμε υποσχεθεί, ήταν μέσα στις ανακοινώσεις που είχαμε κάνει στον ετήσιο προγραμματισμό για το 2026».