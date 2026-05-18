Η οικονομία μας κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3%, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ανεργία είναι κάτω από 5%, τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. Αυτά ανέφερε ο Προέδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στο Gala Dinner και την Τελετή Απονομής των 18ων “In Business Awards 2026”.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω και φέτος στην εκδήλωση που διοργανώνεται για να τιμήσουμε ανθρώπους που καινοτομούν και επενδύουν, που συμβάλλουν καθοριστικά στη μεγάλη μας προσπάθεια για μια οικονομία πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική. Τους συμπατριώτες μας που με τις δράσεις τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Και θέλω να ξεκινήσω, συγχαίροντας τους διοργανωτές των In Business Awards, ενός θεσμού που επιβραβεύει τη δημιουργική και εξωστρεφή πλευρά της Κύπρου, τη δύναμη των ανθρώπων που δημιουργούν και επιμένουν, ακόμη και σε πολύ δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες όπως αυτές που βιώνουμε σήμερα.

Και όντως, η αποψινή εκδήλωση λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια ιδιαίτερη χρονική συγκυρία. Οι εξελίξεις στην περιοχή μας και ευρύτερα στην Ευρώπη, οι σοβαρότατες επιπτώσεις στην αγορά ενέργειας και οι διαρκείς μεταβολές στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον μάς υπενθυμίζουν ότι τίποτα μα τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

Σε αυτό το ασταθές και απρόβλεπτο διεθνές περιβάλλον, που δοκιμάζει τις αντοχές ακόμα και ισχυρών οικονομιών της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, η χώρα μας καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης, και αποδεικνύει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της. Σας θυμίζω ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2026, περιλαμβανομένου και του Μαρτίου, και έχει σημασία αυτό λαμβάνοντας υπό πότε ξεκίνησαν τα προβλήματα στην περιοχή μας, η οικονομία μας κατέγραψε ρυθμό ανάπτυξης 3%, ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών και οι συνεχείς αναβαθμίσεις της οικονομίας μας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, και όλα αυτά επιβεβαιώνουν την αξιοπιστία και σοβαρότητα με την οποία προσεγγίζουμε τα θέματα της οικονομίας.

Σίγουρα εμείς δεν ποινικοποιούμε το κέρδος των επιχειρήσεων, όπως κάποιοι που ποινικοποιούν, αυτοί που διεκδικούν την ψήφο του κυπριακού λαού, αλλά είμαι σίγουρος ότι ο κυπριακός λαός καταλαβαίνει απόλυτα την ουσιαστική συμβολή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας μας, στην ανάπτυξη της οικονομίας, μια ανάπτυξη που μας επιτρέπει να απορροφούμε εσωτερικές και εξωτερικές κρίσεις, μια ανάπτυξη που μας επιτρέπει να επενδύουμε ουσιαστικά στον τομέα της Υγείας, της Παιδείας, στο στεγαστικό, στο κράτος πρόνοιας.

Άρα, το βασικό δίδαγμα, είναι ότι η δημοσιονομική υπευθυνότητα αποτελεί θεμέλιο σταθερότητας και ανθεκτικότητας για τη χώρα μας με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις. Η στρατηγική μας ως διακυβέρνηση της χώρας είναι ξεκάθαρη, οι στόχοι μας σαφώς καθορισμένοι και το ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο βάσει του οποίου λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας είναι σαφές και βαδίζουμε με συγκεκριμένους στόχους και χαίρομαι για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τα οποία προσφέρουν Σταθερότητα, Προοπτική, Ανάπτυξη και Ασφάλεια σε όλους τους τομείς.

Μέσα από τις πολιτικές και την υπευθυνότητά μας, δημιουργούμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της χώρας μας και τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας και βοηθούν στη μεγάλη προσπάθειά μας για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας.

Και όντως, ζούμε στην Κύπρο σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, η ανεργία είναι κάτω από 5%, τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη και όντως έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια που φέρνει αποτελέσματα να συνδέσουμε την εκπαίδευση μας με την αγορά εργασίας. Είναι ακριβώς για αυτό τον λόγο που αποφασίσαμε ο επαγγελματικός προσανατολισμός που ξεκινούσε την τελευταία βδομάδα της Γ’ Γυμνασίου πριν τα παιδιά να αποφασίσουν τι θα ακολουθήσουν μετά την ολοκλήρωση του Γυμνασίου, ξεκινά πλέον στην Στ΄ δημοτικού με την εμπλοκή και του ιδιωτικού τομέα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνική εκπαίδευση. Πέρσι προχωρήσαμε με την καινοτομία να έχουμε δύο τεχνικά γυμνάσια, από τη νέα σχολική χρονιά γίνονται τέσσερα, ακριβώς γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση στους τομείς αυτούς.

Την ίδια στιγμή έχουμε προχωρήσει σε αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων στα σχολεία μας, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι δεν θέλουμε μαθητές που να ολοκληρώνουν το Λύκειο και είναι άριστοι λόγω ότι είναι πολύ καλοί στην παπαγαλία, αλλά στην αγορά εργασίας αντιμετωπίζουν προβλήματα. Άρα, μειώνουμε τη διδακτέα ύλη και δίνουμε περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία μας.

Την ίδια στιγμή, και σε συνδυασμό με την υπεύθυνη οικονομική μας πολιτική, η πατρίδα μας ενισχύει ουσιαστικά το διεθνές της αποτύπωμα μέσα από μια δυναμική και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική. Ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με στρατηγικούς εταίρους, την Ινδία ενδυναμώνουμε τις σχέσεις μας με χώρες που μπορούν να βοηθήσουν τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας, όπως το Καζακστάν, αξιοποιώντας τη γεωπολιτική θέση της χώρας μας, την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον σχεδιασμό τον δικό μας, η εξωτερική πολιτική είναι άμεσα συνυφασμένη με την εσωτερική πολιτική, δεν λειτουργεί αποκομμένα η εσωτερική πολιτική από την οικονομία, την κοινωνία και γενικότερα τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης. Αποτελεί σημαντικό εργαλείο εξωστρέφειας, ασφάλειας και ανάπτυξης για τη χώρα μας.

Και είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που την Τετάρτη το πρωί μεταβαίνω στη Μουμπάι και μετά στο Νέο Δελχί, σε συνέχεια της ιστορικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού Modi στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο. Μια επίσκεψη η οποία σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις Κύπρου–Ινδίας και επιβεβαίωσε τη βούληση των δύο χωρών να οικοδομήσουν μια πιο ουσιαστική και πιο στρατηγική συνεργασία.

Χαίρομαι γιατί, ήδη, τα αποτελέσματα είναι ορατά από σειρά ινδικών επιχειρήσεων που έχουν αποφασίσει να επενδύουν στην Κύπρο και να αξιοποιούν τη χώρα μας ως σημείο εισόδου στην αγορά των 450 εκατομμυρίων πολιτών της Ευρώπης, πολύ απλά γιατί η Κύπρος τους εμπνέει Σταθερότητα με Προοπτική και την προσεγγίζουν ως ένα Ευρωπαϊκό Κόμβο με Διεθνές Αποτύπωμα. Η αποστολή μας στην Ινδία έχει ξεκάθαρο πολιτικό, οικονομικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό. Επιδιώκουμε να ανοίξουμε νέους δρόμους συνεργασίας σε τομείς όπως της Τεχνολογίας, της Καινοτομίας, της Εκπαίδευσης, της Ενέργειας και του Τουρισμού.

Και έχει ιδιαίτερη σημασία για μας ότι θα με συνοδεύουν στην επίσκεψη στην Ινδία και εκπρόσωποι κυπριακών επιχειρήσεων. Πολύ απλά, γιατί, στη δική μας συλλογιστική, η αναπτυξιακή πορεία της χώρας είναι αποτέλεσμα κοινής προσπάθειας με τον επιχειρηματικό κόσμο, με όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ απόψε.

Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Υπάρχουν αρκετά που θα μπορούσα να αναφέρω, τόσο σε σχέση με την Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για το θέμα των ταλέντων στην Ευρώπη.

Να ενημερώσω ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχε ζητήσει δύο εκθέσεις για το μέλλον και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, μια από τον Ντράγκι και μία από τον Λέτα. Η έκθεση του Λέτα αναφέρεται ακριβώς στη σημασία των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, ότι πρέπει να επενδύσουμε σαφώς περισσότερο για να έχουμε περισσότερα ταλέντα στην Ευρώπη γιατί όντως είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Να θυμίσω, επίσης, σε σχέση με τα ταλέντα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε με την εκστρατεία «Minds in Cyprus», μαζί με το Invest Cyprus. Χαίρομαι γιατί φέρνει αποτελέσματα, επαναπατρίζονται κυπριακά ταλέντα, και αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

Η σταθερότητα και η αναπτυξιακή πορεία της χώρας, οι μεταρρυθμίσεις που υλοποιούμε, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι το πιο ισχυρό μας πλεονέκτημα, η στενή συνεργασία της εκτελεστικής εξουσίας με την επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργούν τις βάσεις για μια νέα εποχή για τη χώρα μας, και είμαι απόλυτα πεπεισμένος για τα θετικά αποτελέσματα.

Και απόψε τιμούμε ανθρώπους που με τη δουλειά, την επιμονή και την τόλμη τους αποτελούν παραδείγματα, αλλά και μέρος της μεγάλης αυτής προσπάθειας και αποδεικνύουν στην πράξη τις δυνατότητες και τις προοπτικές της χώρας μας. Συγχαρητήρια σε όλους.