Δικαστήριο στην Καλιφόρνια απέρριψε την αγωγή του Έλον Μασκ κατά της OpenAI και του επικεφαλής της, του Σαμ Άλτμαν.

Η υπόθεση απορρίφθηκε με ομόφωνη απόφαση των ενόρκων επειδή ο Μασκ κατέθεσε την αγωγή του μετά τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής για την άσκηση τέτοιων αξιώσεων, αναφέρει τη Δευτέρα το BBC.

Ειδικότερα, ο Μασκ είχε κατηγορήσει τον Άλτμαν για παραβίαση συμβολαίου περί μη κερδοσκοπίας, καθώς μετέτρεψε την εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT σε κερδοσκοπική, αφότου ο Μασκ είχε δωρίσει 38 εκατομμύρια δολάρια.

Ο επικεφαλής της Tesla και ιδιοκτήτης του X είχε υποστηρίξει ότι ο Άλτμαν τον εξαπάτησε, καθώς δέχτηκε τη δωρεά του και στη συνέχεια αθέτησε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της OpenAI για την ανάπτυξη τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της ανθρωπότητας.

Οι ένορκοι διέθεσαν τρεις εβδομάδες για την εξέταση της εσωτερικής αλληλογραφίας και για να ακούσουν μαρτυρίες. Κατέληξαν σε ετυμηγορία μετά από περίπου δύο ώρες διαβουλεύσεων.

Μεταξύ των μαρτύρων ήταν οι ίδιοι ο Μασκ και ο Άλτμαν, καθώς και ο Σάτια Ναντέλα, διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, τον οποίο ο Μασκ κατηγόρησε ότι συνέβαλε στο σχέδιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο άνδρες ίδρυσαν την OpenAI το 2015, αλλά ο Μασκ αποχώρησε το 2018, αφού οι συνιδρυτές του αρνήθηκαν να του παραχωρήσουν τον έλεγχο.

