Δεν τίθεται θέμα επιστροφής στην εργασία τους στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας των δύο λειτουργών που καταδικάστηκαν στις 15 Μαΐου σε ποινές φυλάκισης με αναστολή για σοβαρότατες κατηγορίες παραμέλησης υπηρεσιακού καθήκοντος στην υπόθεση θανάτου του 14χρονου Στυλιανού.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι και οι δύο καταδικασθέντες έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία εδώ και καιρό. Συγκεκριμένα, ο ένας έχει αφυπηρετήσει και ο δεύτερος είχε υποβάλει την παραίτησή του μετά την τροπή που πήρε η υπόθεση και βρέθηκε κατηγορούμενος ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Αν βρίσκονταν ακόμα στις ΥΚΕ, τότε έπρεπε μετά την καταδίκη τους να κινηθεί πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους λόγω ακριβώς αυτής της εξέλιξης. Επειδή έχουν ήδη αποχωρήσει από την Υπηρεσία, κατέστη και η ποινή της φυλάκισης με αναστολή άνευ αντικειμένου, αφού η αναστολή αναφέρεται στο ενδεχόμενο διάπραξης εκ νέου των ίδιων ή παρόμοιων αδικημάτων. Εφόσον οι δύο δεν βρίσκονται στην Υπηρεσία, δεν υπάρχει η περίπτωση επανάληψης του ίδιου αδικήματος.

Οι δύο πρώην λειτουργοί των ΥΚΕ, κατόπιν παραδοχής τους στις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν για εσκεμμένη παραμέληση εκτέλεσης υπηρεσιακού καθήκοντος από δημόσιο λειτουργό, κατά παράβαση του άρθρου 134 του Ποινικού Κώδικα, καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, η εκτέλεση των οποίων ανεστάλη για περίοδο τριών ετών.

Στον ένα λειτουργό, ο οποίος κρίθηκε ένοχος σε τρεις κατηγορίες, επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα μηνών σε κάθε μία από αυτές, με τις ποινές να συντρέχουν. Στο δεύτερο πρόσωπο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης οκτώ μηνών για μία κατηγορία. Σύμφωνα με την απόφαση, στην επιβολή της ποινής λήφθηκαν υπόψη μετριαστικοί παράγοντες.

Σε ό,τι αφορά το πρώτο καταδικασθέν πρόσωπο, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την περίοδο από τον Μάρτιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ενώ ήταν επιφορτισμένο με το καθήκον διασφάλισης της προστασίας και της φροντίδας του ανήλικου Στυλιανού και ενώ γνώριζε την κακομεταχείριση και παραμέληση που βίωνε, εσκεμμένα παραμέλησε την εκτέλεση του καθήκοντός του.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι δεν έλαβε μέτρα προστασίας του παιδιού ενώ γνώριζε ότι ήταν δέκτης σωματικής βίας και δεν μερίμνησε για τη μετακίνηση του ανήλικου από την οικογενειακή εστία.

Για το δεύτερο καταδικασθέν πρόσωπο, το Δικαστήριο έκρινε ότι κατά την περίοδο μεταξύ Ιουλίου 2014 και Σεπτεμβρίου 2016, ενώ είχε επίσης καθήκον διασφάλισης της προστασίας και της φροντίδας του ανήλικου, επέδειξε συνειδητή αδιαφορία για την περίπτωσή του και εσκεμμένα παραμέλησε να ερευνήσει τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας και να λάβει μέτρα για την προστασία του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα απέδωσε το Δικαστήριο στο ρόλο των λειτουργών των ΥΚΕ, σημειώνοντας στην απόφασή του ότι οι δημόσιοι λειτουργοί που ασκούν καθήκοντα συνδεδεμένα με την προστασία της ευημερίας, της ασφάλειας και της αξιοπρέπειας ανηλίκων και άλλων ευάλωτων προσώπων οφείλουν να ενεργούν με ακεραιότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία.