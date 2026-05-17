Η Ayshe Redzhep Ahmed, ηλικίας 17 ετών, από Βουλγαρία, απουσιάζει από τον τόπο διαμονής της στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από την Κυριακή, 17 Μαΐου, 2026.

Η 17χρονη περιγράφεται ως ισχυρής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.55μ. περίπου, με κόκκινα μαλλιά μέχρι τον ώμο. Κατά την αναχώρησή της φορούσε άσπρο μακρυμάνικο πουκάμισο, αμάνικη φανέλα τιγρέ, μαύρη φόρμα με ρίγα άσπρη στο πλάι, και μαυρόασπρα παπούτσια τύπου σνίκερς.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.