Νέες απειλές εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν, προειδοποιώντας ότι «ο χρόνος τελειώνει» για την Τεχεράνη και καλώντας τη να κινηθεί «γρήγορα», διαφορετικά «δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς».

«Για το Ιράν, ο χρόνος τελειώνει και καλύτερα να κινηθούν ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα απομείνει τίποτα από αυτούς. Ο ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ!», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε νέο απειλητικό μήνυμα κατά του Ιράν, λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη διάρκεια της οποίας συζήτησαν τον πόλεμο με το Ιράν, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου συγκάλεσε σύσκεψη ασφαλείας αμέσως μετά την επικοινωνία, ενώ οι δύο ηγέτες φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν. Μεταξύ των θεμάτων της συνομιλίας ήταν επίσης και το πρόσφατο ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα.

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μετά από δημοσίευμα του ισραηλινού μέσου Ynet, σύμφωνα με το οποίο Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν σε περίπου 50% το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων με το Ιράν.

Παράλληλα, νωρίτερα μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη με τη λεζάντα «Ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι ενδέχεται να διατάξει νέα επίθεση κατά του Ιράν.

( TruthSocial: May 16 2026, 4:03 PM ET ) pic.twitter.com/dgXKB5ZeTJ May 16, 2026

