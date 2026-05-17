Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε η αντιδήμαρχος Στροβόλου, Στέλλα Σουρμελή, κατά του τέως δημάρχου Στροβόλου και νυν υποψηφίου του ΕΛΑΜ, Ανδρέα Παπαχαραλάμπους.

Αυτούσια η ανάρτηση

Με στοιχεία και Όχι Αερολογίες κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους

Καμιά φορά η σιωπή και η ανοχή έχουν και τα όριά τους.

Αναφέρομαι στον τέως Δήμαρχο Στροβόλου, κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους, ο οποίος λίγες μέρες πριν από τις Βουλευτικές Εκλογές, στις οποίες είναι υποψήφιος, επέλεξε να εμφανιστεί με βίντεο στη Λαϊκή Αγορά Στροβόλου, ισχυριζόμενος ότι «άφησε έργο» στον Δήμο.

Μάλιστα, έγραψε δημόσια ότι άφησε «τη σφραγίδα μιας πιο ανθρώπινης και λειτουργικής πόλης» και ότι αυτή θα είναι «η παρακαταθήκη που θα πάρει μαζί του στη Βουλή».

Όταν, όμως, κάποιος επιλέγει να προβάλλει δημόσια το έργο και την πολιτική του διαδρομή, τότε η δημόσια κριτική και ο έλεγχος δεν αποτελούν προσωπική επίθεση. Αποτελούν υποχρέωση απέναντι στους δημότες.

Γιατί οι δημότες γνωρίζουν.

Γνωρίζουν ποια έργα έμειναν πίσω.

Γνωρίζουν ποιες υποσχέσεις δεν υλοποιήθηκαν.

Γνωρίζουν ποια θέματα παρουσιάζονταν διαφορετικά μέσα στις αίθουσες του Δημοτικού Συμβουλίου.

Και κυρίως γνωρίζουν ότι μια πόλη δεν γίνεται πιο ανθρώπινη μέσα από βίντεο και συνθήματα λίγο πριν από εκλογές.

Γίνεται μέσα από διαφάνεια, σοβαρότητα, ειλικρίνεια και πραγματικό έργο με αποτέλεσμα για τους δημότες.

Και εύλογα γεννάται ένα ακόμη ερώτημα:

Αφού, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, άφησε τόσο σημαντικό έργο και μια τόσο μεγάλη «παρακαταθήκη» στον Στρόβολο, γιατί οι ίδιοι οι δημότες δεν επέλεξαν να τον επανεκλέξουν;

Γιατί τελικά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση οι δημότες είναι αυτοί που αξιολογούν καθημερινά το έργο, τις υποσχέσεις, τη συνέπεια και την αξιοπιστία του καθενός.

Και η κρίση των δημοτών είναι πάντα η πιο ουσιαστική και η πιο σεβαστή.

Αν πράγματι άφησε τόσο σημαντικό έργο, γιατί δεν επέλεξε να κάνει βίντεο στην οδό Τσερίου, εκεί όπου το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Δήμαρχο, ξεκίνησε επιτέλους τις εργασίες;

Γιατί δεν επέλεξε να κάνει βίντεο στον Ιστορικό Πυρήνα Στροβόλου, ένα έργο που σήμερα προχωρεί, αλλά γύρω από το οποίο οφείλουν να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις;

Το 2021 εγκρίθηκε από το τότε Δημοτικό Συμβούλιο μνημόνιο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη δημιουργία Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών στο κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου.

Τον Απρίλιο του 2024, περίπου ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το θέμα επανήλθε ως κατεπείγον, με την αναφορά ότι απαιτείτο άμεση τελική έγκριση, διαφορετικά θα χανόταν κονδύλι ύψους €3,2 εκατομμυρίων μέσω του προγράμματος ΘΑΛΕΙΑ 2021–2027.

Η αναστάτωση που προκλήθηκε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν εύλογη, καθώς ζητήθηκε από τα μέλη του Συμβουλίου να λάβουν απόφαση με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Ως Συντονίστρια τότε της Δημοτικής Ομάδας του ΔΗ.ΣΥ., προχωρήσαμε άμεσα σε επίσημη γραπτή επικοινωνία με τον Προϊστάμενο της Ομάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ζητώντας πλήρη ενημέρωση.

Από τη γραπτή απάντηση που λάβαμε, προέκυψε ότι η μη έγκριση του έργου της Ψηφιακής Ακαδημίας είχε ήδη γνωστοποιηθεί στους αρμόδιους του Δήμου Στροβόλου αρκετό χρονικό διάστημα πριν από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ως εναλλακτική επιλογή προτάθηκε η αξιοποίηση του διαθέσιμου κονδυλίου για την Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα.

Με απλά λόγια: δεν υπήρχε εγκεκριμένο κονδύλι για την Ψηφιακή Ακαδημία, όπως επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί τότε.

Αν προχωρούσε η εισήγηση για την Ψηφιακή Ακαδημία χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, η Ανάπλαση του Ιστορικού Πυρήνα δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στο ίδιο χρηματοδοτικό πλαίσιο. Αυτό θα σήμαινε αναζήτηση ιδίων πόρων ή άλλων πηγών χρηματοδότησης, με πιθανή επιβάρυνση του δημοτικού προϋπολογισμού και, κατ’ επέκταση, των δημοτών.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το γεγονός ότι, μέσα από όσα παρουσιάζονταν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο, δημιουργήθηκε μια εικόνα η οποία, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων μέσα από επίσημη γραπτή αλληλογραφία και στοιχεία, δεν ανταποκρινόταν στην πραγματική κατάσταση των δεδομένων και των εγκρίσεων.

Και αυτό δεν αφορά μόνο πολιτικές επιλογές.

Αφορά και τον τρόπο με τον οποίο υπηρεσιακοί παράγοντες ενημέρωναν το Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο σοβαρό θέμα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος απώλειας εγκεκριμένου κονδυλίου, ενώ γνώριζαν ήδη ότι η πορεία του έργου της Ψηφιακής Ακαδημίας δεν ήταν αυτή που παρουσιάζονταν.

Οι δημότες δικαιούνται πλήρη και ειλικρινή ενημέρωση.

Κανένα Δημοτικό Συμβούλιο δεν πρέπει να καλείται να λάβει κατεπείγουσες αποφάσεις υπό πίεση, χωρίς να έχει μπροστά του την πλήρη εικόνα των πραγματικών δεδομένων.

Και επειδή όλα όσα αναφέρω δεν είναι ούτε φήμες ούτε πολιτικές εντυπώσεις, ξεκαθαρίζω πως υπάρχουν γραπτά στοιχεία, επίσημη αλληλογραφία και καταγεγραμμένα δεδομένα τα οποία κατατέθηκαν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γι’ αυτό και προκαλώ δημόσια τον κ. Ανδρέα Παπαχαραλάμπους να απαντήσει με στοιχεία και γεγονότα.

Να απαντήσει επί της ουσίας και όχι με επικοινωνιακά βίντεο ή γενικές αναφορές περί «έργου».

Να απαντήσει αν γνώριζε ή όχι ότι η μη έγκριση της Ψηφιακής Ακαδημίας είχε ήδη γνωστοποιηθεί πριν από την κατεπείγουσα συνεδρία.

Να απαντήσει γιατί παρουσιάστηκε τότε μια εικόνα που δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά δεδομένα.

Να απαντήσει γιατί επιχειρήθηκε να δημιουργηθεί πίεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο με το αφήγημα περί άμεσης απώλειας κονδυλίου.

Σε ό,τι αφορά το κτήριο της πρώην ΣΠΕ Στροβόλου, παρά τις διαβεβαιώσεις που δίνονταν τότε για άμεση μίσθωση, μέχρι σήμερα, Μάιο του 2026, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η ενημέρωση που λάβαμε ως Δημοτική Ομάδα από αρμόδιους φορείς που είχαν την εποπτεία των κτηρίων του Συνεργατισμού επιβεβαιώνει ότι τα χρονοδιαγράμματα που παρουσιάζονταν τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποτύπωναν την πραγματική πορεία της υπόθεσης.

Και δεν είναι μόνο αυτό.

Υπάρχει και το θέμα των €10,5 εκατομμυρίων που οφείλονταν στον Δήμο από τον ΚΟΑ. Γιατί δεν εισπράχθηκαν επί των ημερών του;

Το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον Δήμαρχο και μέσα από συντονισμένες ενέργειες, κατάφερε περίπου έναν χρόνο μετά την εκλογή του να εξασφαλίσει την καταβολή των χρημάτων αυτών προς τον Δήμο.

Επομένως, όταν κάποιος διεκδικεί δημόσια τα εύσημα και παρουσιάζει τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που «άφησε έργο», οφείλει να είναι έτοιμος να απαντήσει και σε συγκεκριμένα ερωτήματα.

Όχι με συνθήματα.

Όχι με βίντεο.

Όχι με γενικόλογες αναφορές.

Αλλά με στοιχεία.

Δεν επιλέξαμε να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.

Όμως, όταν κάποιοι επιχειρούν να ξαναγράψουν την πραγματικότητα μέσα από επικοινωνιακές αναρτήσεις και προεκλογικά βίντεο, έχουμε υποχρέωση να υπενθυμίζουμε τα πραγματικά γεγονότα.

Με στοιχεία.

Με τεκμηρίωση.

Με καθαρό λόγο.

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: σοβαρός σχεδιασμός, ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, πλήρης ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και διαφάνεια απέναντι στους δημότες.

Η αξιοποίηση των κτηρίων που προέκυψαν μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τον Δήμο μας. Δεν τη βλέπουμε απλώς ως διαχείριση ακινήτων, αλλά ως δυνατότητα δημιουργίας προστιθέμενης αξίας για την τοπική κοινωνία.

Στόχος μας είναι οι χώροι αυτοί να αποκτήσουν κοινωνικό, πολιτιστικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα προς όφελος των δημοτών.

Και κάθε απόφαση θα ληφθεί, όπως πρέπει, μέσα από συλλογική διαδικασία, με σοβαρότητα, διαφάνεια και ευθύνη.

Ο Στρόβολος αξίζει σοβαρότητα, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.

Και οι δημότες αξίζουν να γνωρίζουν την αλήθεια.

Εμείς θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συλλογικά, με διαφάνεια, με σχέδιο και με μοναδικό γνώμονα το καλό του Δήμου και των δημοτών μας.

Γιατί το πραγματικό αποτύπωμα, τόσο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και στην πολιτική γενικότερα, δεν το αφήνουν τα λόγια και οι επικοινωνιακές αναρτήσεις.

Το αφήνουν τα αποτελέσματα, η αξιοπιστία, η διαφάνεια και η συνέπεια απέναντι στους πολίτες.