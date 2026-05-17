Ο Δήμος Ακάμα διοργάνωσε σήμερα με μεγάλη επιτυχία το 2ο Φεστιβάλ Ψαριού, στο αλιευτικό καταφύγιο του Αγίου Γεωργίου Πέγειας. Εκατοντάδες κάτοικοι από όλες τις περιοχές της Κύπρου, κατέκλυσαν τους χώρους του φεστιβάλ, απολαμβάνοντας δωρεάν φρέσκο ψάρι από την περιοχή και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα που ετοίμασε η δημοτική αρχή.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης, χορούς, μουσικό πρόγραμμα με ζωντανή μουσική με τον Στέλλα Κονιτοπούλου και τον Αντώνη Χαβαδάκη, μουσική από DJ, Flyboard show και δραστηριότητες για παιδιά.

Η σεφ Χριστιάνα Ψηλογένη και οι συνεργάτες της μαγείρεψαν για όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι απόλαυσαν την ηλιόλουστη μέρα σε ένα τοπίο μοναδικής φυσικής καλλονής. Ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την ανταπόκριση που έχει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο θεσμός που καθιέρωσε ο Δήμος και δεσμεύτηκε σε ακόμη καλύτερες διοργανώσεις τα επόμενα χρόνια.