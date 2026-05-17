Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (17/05) η τελική προεκλογική συγκέντρωση του ΔΗΚΟ. Ο Πρόεδρος του κόμματος, Νικόλας Παπαδόπουλος, ανέφερε κατά την ομιλία του ότι το ΔΗΚΟ συμπληρώνει «φέτος 50 χρόνια αγώνων και προσφοράς». Την ίδια ώρα αναφέρθηκε σε διάφορους τομείς που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, όπως η οικονομία, το κυπριακό και το μεταναστευτικό.

Αυτούσια η ομιλία του

Φίλες και φίλοι,

50 χρόνια δημοκρατικό κόμμα

50 χρόνια αγώνων και προσφοράς

50 χρόνια, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στην κοινωνία

Οφείλουμε αυτή την ιστορική πορεία στους οραματιστές που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι.

Στους βετεράνους μας που μας συγκίνησαν με τις μαρτυρίες τους πριν από λίγο και τους οποίους ευγνωμονούμε.

Στα ιστορικά μας στελέχη που χάραξαν τη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου.

Την οφείλουμε, στον υπέροχο κόσμο του ΔΗΚΟ που βρέθηκε μπροστάρης σε όλους τους αγώνες, σε όλες τις κρίσιμες στιγμές και πάντα, στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

Πάνω απ’ όλα όμως, οφείλουμε αυτή την ιστορική πορεία, στον ιδρυτή του κόμματος μας, τον αείμνηστο Σπύρο Κυπριανού.

Στον ηγέτη που ανέλαβε την Κύπρο σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ιστορίας της και συνέβαλε καθοριστικά στην ανοικοδόμηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τον άνθρωπο που πρώτος αναγνώρισε τη σημασία του Κέντρου.

Που αφιέρωσε τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδας και του λαού του.

Ως ένδειξη αναγνώρισης της προσφοράς του ιδρυτή της παράταξης μας, στο κόμμα, στον λαό και στην Πατρίδα, η Γραμματεία του κόμματος έχει αποφασίσει, όπως το κτήριο των κεντρικών γραφείων του κόμματος μας, να μετονομαστεί σε «Κτήριο Σπύρος Κυπριανού».

Αγαπητέ Μάρκο, τα θεμέλια που εκείνος έβαλε, θα φέρουν για πάντα το όνομα του.

Αυτή η ιστορική πορεία συνεχίζεται και σήμερα φίλες και φίλοι.

Γιατί η ιστορία έχει αξία μόνο όταν μας δίνει δύναμη να συνεχίζουμε.

Σήμερα ο τόπος χρειάζεται σοβαρότητα.

Χρειάζεται πολιτική ουσίας.

Χρειάζεται σταθερότητα.

Χρειάζεται ανθρώπους που να μπορούν να καταλάβουν, να διεκδικήσουν και να φέρουν αποτέλεσμα.

Γιατί η πολιτική ζωή του τόπου μας δεν μπορεί να καθορίζεται από συνθήματα, φωνές και εύκολες υποσχέσεις.

Δεν μπορεί η κοινωνία μας να παραδοθεί στην πολιτική της οργής, της ισοπέδωσης και της τοξικότητας.

Ακούμε τώρα τελευταία πολύ συχνά, ένα υποτιμητικό ερώτημα:

«τους είδαμε αυτούς τι έκαναν; Ας δοκιμάσουμε και τους άλλους»

Μας ρωτούν, εσείς τι κάνατε;

Τίποτα απολύτως.

Εμείς απλά συμβάλαμε για,

να επανέλθει η δημοκρατία στη χώρα μας

να ανοικοδομηθεί η Κύπρος μετά την καταστροφή του 1974

να στεγάσαμε τους πρόσφυγες μας

να πετύχαμε το οικονομικό θαύμα της δεκαετίας του 1980

να ξεκινήσαμε την τροχιά ένταξης μας στην ΕΕ με την υπογραφή της συμφωνίας Κύπρου-ΕΟΚ

συμβάλαμε για να μπει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Βάλαμε τη χώρα στην ευρωζώνη

Οριοθετήσαμε την ΑΟΖ της Κύπρου

Βγάλαμε τη χώρα από το μνημόνιο μέσα σε 3 χρόνια – η Ελλάδα πήρε 10 χρόνια να βγει από το δικό της μνημόνιο

Βοηθήσαμε να βγει η χώρα μας από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη

Εδώ και πενήντα χρόνια το ΔΗΚΟ διεξάγει εθνικούς και κοινωνικούς αγώνες για την Κύπρο.

Δεν φοβόμαστε, να αναμετρηθούμε και να συγκριθούμε με οποιοδήποτε κόμμα στην Κύπρο και να δούμε ποιοι έχουν προσφέρει και ποιοι απλά λένε ωραία λόγια.

Δεν υπάρχει σύγκριση: είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα του ΔΗΚΟ.

Τα λόγια είναι εύκολα. Τα αποτελέσματα μετράνε.

Και το ΔΗΚΟ δεν μένει στα λόγια. Το ΔΗΚΟ είναι αποτελεσματικό στην πράξη.

Το ΔΗΚΟ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας – το ΔΗΚΟ είναι κόμμα ευθύνης.

Μέσω της σημερινής συμμετοχής μας στην κυβέρνηση του Νίκου Χριστοδουλίδη, συμβάλουμε τα μέγιστα στην υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος

Με τους υπουργούς μας, με την κοινοβουλευτικής μας δράση, με την παραγωγή πολιτικής.

Και σίγουρα δεν αποδεχόμαστε την ισωπέδωση και τον μηδενισμό του κυβερνητικού έργου που κάποιοι καλλιεργούν καθημερινά:

«…Ότι πήγε λάθος φταίμε εμείς, ότι πήγε σωστά έγινε από μόνο του….»

Φίλες και φίλοι,

Το 2013 ήμασταν χρεοκοπημένοι.

Ο κόσμος έψαχνε φαγητό στα κοινωνικά παντοπωλεία

Είχαμε 17% ανεργία

40% ΜΕΔ

Είχαμε αναστολή της ΑΤΑ

Αποκοπή μισθών, επιδομάτων και συντάξεων

Σήμερα έχουμε μια παντελώς διαφορετική εικόνα:

Έχουν βγει πριν από λίγες μέρες τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026

Ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη έχει ύφεση, η Κύπρος έχει τον δεύτερο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Οικονομίας στην ΕΕ

από το 2013 μέχρι σήμερα, βγάλαμε από τη φτώχεια 100.000 συμπολίτες μας

από το 2013 βγάλαμε από την ανεργία 130.000 συμπολίτες μας και έχουμε συνθήκες πλήρους απασχόλησης

έχουμε πλήρη επαναφορά της ΑΤΑ, των επιδομάτων και των μισθών

Η Κύπρος είναι στην κορυφή της Ευρώπης:

στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη

στην μείωση της ανεργίας

στην μείωση του δημόσιου χρέους

Και όλα αυτά τα πετύχαμε ενώ:

Πριν 5 χρόνια είχαμε την επιδημία του COVID

Ενώ βρισκόμαστε στην πιο εύφλεκτη περιοχή του πλανήτη

Και ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη βρίσκεται σε ύφεση

Είμαστε καλύτερα.

Επομένως, οφείλουμε να ρωτήσουμε:

Αν σήμερα είμαστε καλύτερα, ποιων οι πολιτικές, ποιων οι αποφάσεις και ποιων η υπευθυνότητα, έκαναν τα πράγματα καλύτερα;

Και όλα αυτά ενώ οι ακραίοι, οι ανεύθυνοι, οι λαϊκιστές μας λοιδορούσαν, μας πολεμούσαν και μας συκοφαντούσαν σε κάθε βήμα.

Φίλες και φίλοι,

Η χώρα μας δεν ορθοπόδησε επειδή ακούσαμε τους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές.

Η χώρα μας ορθοπόδησε επειδή το ΔΗΚΟ στάθηκε απέναντι στους ακραίους, τους ανεύθυνους και τους λαϊκιστές.

Και δεν είναι καθόλου δεδομένη η πορεία της οικονομίας

Ο κάθε πολίτης οφείλει να προβληματιστεί – εάν η χώρα το χρειαστεί,

Ποιοι θα πάρουν τις δύσκολες αποφάσεις;

Ποιοι θα βάλουν την πατρίδα πάνω από το κόμμα;

Εκείνοι που δεν το έχουν ξανακάνει;

Εκείνοι που δεν αφήνουν την έδρα στην ευρωβουλή;

Εκείνοι που μόνο καταγγέλλουν και δεν προτείνουν;

Εκείνοι που θέλουν να τα τινάξουν όλα στον αέρα δεν είναι τα κόμματα που θα τινάξουν αλλά ότι έχει κερδηθεί μέσα από τις θυσίες του λαού μας.

Μα μόνο πρόσφατα,

Οι δικές μας προτάσεις οδήγησαν στη σωστή διαχείριση του Μεταναστευτικού, η οποία έχει φέρει θεαματικά αποτελέσματα

Οι δικές μας πρωτοβουλίες οδήγησαν στη συμφωνία για τη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία, 200.000 εργαζόμενοι έχουν δει αυξήσεις στους μισθούς τους

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ,

, Τα ξένα παραρτήματα πανεπιστημίων,

πανεπιστημίων, Η αναβάθμιση των ΤΑΕΠ ,

, τα κίνητρα για τις εταιρίες τεχνολογίας που έχουν βοηθήσει στο να καταστεί η Κύπρος κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας,

Ακόμη και οι αντίπαλοι μας γνωρίζουν πως στα δύσκολα, όταν απαιτείται συνέπεια , όταν επιβάλλεται σοβαρότητα, όταν ζητείται υπευθυνότητα,

Ένα κόμμα μπορεί να εγγυηθεί την σταθερότητα και την ομαλότητα της χώρας.

Ένα κόμμα έχει αποδείξει ξανά και ξανά πως είναι ωφέλιμο στον τόπο.

Ένα κόμμα φέρνει πάντα αποτέλεσμα,

Ένα κόμμα βγάζει τη χώρα από τα αδιέξοδα,

Και αυτό το κόμμα είναι το ΔΗ.ΚΟ.

Φυσικά, δεν ισχυριζόμαστε πως δεν έχουμε και προκλήσεις.

Έχουμε συγκεκριμένες εκκρεμότητες.

Το στεγαστικό, το κόστος του ρεύματος, το συνταξιοδοτικό, ο πληθωρισμός, η ακρίβεια.

Δυστυχώς φίλες και φίλοι, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς.

Τα προηγούμενα χρόνια κληθήκαμε να διαχειριστούμε τη μια κρίση μετά την άλλη…

Τρέχαμε από τη χρεοκοπία, στο μνημόνιο, στον συνεργατισμό, στα σκάνδαλα, στο COVID.

Και ίσως, στην προσπάθεια μας να ορθοποδήσει η χώρα, να μην δώσαμε την απαραίτητη προσοχή στα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στα προβλήματα που πιέζουν τα νεαρά ζευγάρια, τους συνταξιούχους μας, τα κυπριακά νοικοκυριά.

Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε αυτό το κενό και να απολογηθούμε στον κόσμο για αυτή την παράλειψη.

Ως ΔΗΚΟ, ουδέποτε διστάσαμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας.

Άλλοι είναι που δεν αναγνωρίζουν ποτέ τα λάθη τους:

Είτε με την κατάρρευση της οικονομίας,

Είτε με αποφάσεις που οδήγησαν σε σκάνδαλα εκατομμυρίων που τα πληρώνει σήμερα ο κύπριος φορολογούμενος

Γνωρίζουμε πως υπάρχει ακρίβεια, κυρίως λόγω του πληθωρισμού και της ακρίβειας μετά το COVID.

Γνωρίζουμε πως οι ευάλωτες ομάδες μας οι συνταξιούχοι μας, οι χαμηλόμισθοι, τα νεαρά ζευγάρια, δεν είδαν τα εισοδήματα τους να αυξάνονται στον ίδιο ρυθμό με τον πληθωρισμό.

Και αυτό προκαλεί κοινωνική αδικία.

Για αυτό το ΔΗΚΟ επικεντρώθηκε στα προβλήματα της καθημερινότητας

Με την “Ασπίδα Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής”.

Την ασπίδα προστασίας κατά της ακρίβειας.

Καταρχήν, χαιρετίζουμε το ότι από το 2013 μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση του +35% στις κοινωνικές παροχές.

οι κοινωνικές παροχές στον προϋπολογισμό του 2026 ανέρχονται σε €1.3 δις.

Βλέπουμε τις ανάγκες των πολιτών.

Ακούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Και προτείνουμε συγκεκριμένες λύσεις που μπορούν να απαλύνουν τις πιέσεις που βιώνει η κυπριακή κοινωνία.

Με θέσεις.

Με προτάσεις.

Με σοβαρότητα και πολιτική ευθύνη.

Για τη στέγαση.

Για τη σύνταξη.

Για την υγεία.

Για τις γυναίκες.

Για την ποιότητα ζωής των πολιτών

Φίλες και φίλοι,

Συνταξιοδοτικό

Οι συνταξιούχοι μας δικαιούνται αξιοπρέπεια.

Το ΔΗΚΟ θα είναι στην εμπροσθοφυλακή για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που έρχεται τον Ιούνιο.

Και δηλώνουμε ενώπιον όλων Δεν θα δεχτούμε τίποτε λιγότερο από την αύξηση της πλήρους βασικής σύνταξης κατά €300 το μήνα.

Και αναλογικά φυσικά να αυξηθούν όλες οι υπόλοιπες συντάξεις.

Μείωση Κόστους Ηλεκτρισμού

Τα κυπριακά νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις δικαιούνται φτηνό ρεύμα.

Και θα στηρίξουμε τον υπουργό ενέργειας στην τιτάνια προσπάθεια,

Για να αξιοποιήσουμε το δικό μας φυσικό αέριο το συντομότερο

Για να μην να χάνεται η πράσινη ενέργεια με το πρόγραμμα «μπαταρίες για όλους»

Για να έχουμε φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του GSI και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ελλάδα

Στεγαστικό

Οι οικογένειες μας, οι νέοι μας, τα νεαρά ζευγάρια και ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία δικαιούται να έχει επιλογές, σε προσιτή στέγη και προσιτό ενοίκιο.

Το ΔΗΚΟ προτείνει,

τη ριζική αύξηση του συντελεστή και των ορόφων.

η υποχρέωση της «Κοινωνικής Στέγασης» να προστεθεί ως αντιστάθμισα στις μεγάλες αναπτύξεις.

Όποιος κτίζει πύργους, θα πρέπει να προσφέρει και κοινωνική στέγη!

Φίλες και φίλοι,

Περάσαμε δύσκολα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ.

Και αντί όλοι να αναγνωρίσουν και να χαιρετίσουν το μεγαλείο και τη δύναμη του λαού μας που πέτυχε όλα αυτά τα επιτεύγματα, κάποιοι επιμένουν να καλλιεργούν καθημερινά, τη μιζέρια την τοξικότητα και την απελπισία.

Εμείς δεν θα τους ακολουθήσουμε.

Εμείς πιστεύουμε στη δύναμη του λαού μας.

Η Κύπρος έχει προοπτική.

Η Κύπρος έχει μέλλον.

Η Κύπρος μπορεί:

να συνεχίσει την οικονομική ανάπτυξη

να διατηρήσει συνθήκες πλήρους απασχόλησης

να καταστεί διεθνές κέντρο τεχνολογίας και καινοτομίας

να γίνει περιφερειακό κέντρο υγείας

να εξάγει το δικό της φυσικό αέριο το 2028

να ενταχθεί στη ζώνη Σένγκεν

Ναι, η Κύπρος μπορεί.

Ο λαός μας με θυσίες και στερήσεις πέτυχε θαύματα τα προηγούμενα χρόνια.

Δεν πρέπει αυτές οι θυσίες και αυτά τα επιτεύγματα να τιναχθούν στον αέρα.

Όλοι οι πολίτες, οι οικογένειες μας, τα νοικοκυριά της Κύπρου,

Όλοι ανεξαιρέτως, δικαιούνται και πρέπει να έχουν μερίδιο και μέρισμα από αυτές τις επιτυχίες.

Και αυτός θα είναι ο ρόλος του ΔΗΚΟ στην επόμενη βουλή

Να αγωνιστούμε έτσι ώστε ο πλούτος της Κυπριακής οικονομίας να φτάσει σε όλες και όλους.

Και μπορούμε να το πετύχουμε.

Με σοβαρότητα και σταθερότητα.

Με ομαλότητα και αποτελεσματικότητα.

Για αυτό τον λόγο πρέπει το Κέντρο να έχει και ρόλο, λόγο και φωνή στην επόμενη Βουλή.

Η Κύπρος χρειάζεται μια ισχυρή δύναμη του κέντρου.

Και το ΔΗΚΟ είναι το Κέντρο!

Μια δύναμη σύνθεσης.

Μια δύναμη που μπορεί να κρατά ισορροπίες.

Μια δύναμη που ξέρει να παρεμβαίνει.

Να διεκδικεί.

Να ενώνει.

Να αποτρέπει ακρότητες.

Ευτυχώς που σε κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα μας, το ΔΗΚΟ, σε κρίσιμες στιγμές έδωσε διέξοδο από τα αδιέξοδα των άκρων.

Έβαλε το συμφέρον της Κύπρου πάνω από κομματικές σκοπιμότητες.

Κάποια κόμματα μπορεί να βολεύονται με την παράλυση και το χάος

Οι πολίτες όχι.

Το ΔΗΚΟ θα βρίσκει λύσεις.

κυπριακό

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Η πυξίδα μας παραμένει διαχρονικά ο αγώνας για λύση του Κυπριακού.

Για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας.

Για μια λύση λειτουργική, βιώσιμη και συμβατή με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Για μια Κύπρο χωρίς κατοχικά στρατεύματα.

Χωρίς εγγυήσεις.

Χωρίς ξένες εξαρτήσεις.

Για μια Κύπρο ασφαλή, ευρωπαϊκή και ελεύθερη.

Σε μία περίοδο που κάποιοι λοιδορούν τους αγώνες του λαού μας,

Σε μια στιγμή που άλλοι παραχαράσσουν την ιστορία μας,

Που προσβάλλουν ακόμη και τους ήρωες μας,

Σ’εμάς ακόμα ηχούν τα λόγια του Τάσσου Παπαδόπουλου:

«Σε καλώ να υπερασπιστείς το δίκαιο, την αξιοπρέπεια και την ιστορία σου»

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Ο Τάσσος ζήτησε τη δύναμη, τη φωνή και τη ψυχή μας!

Δεν τέλειωσε ο αγώνας μας.

Και το ΔΗΚΟ δηλώνει παρών!

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Αυτές οι εκλογές είναι μια μάχη για τη σοβαρότητα της πολιτικής ζωής του τόπου μας.

Είναι μια μάχη για να παραμείνει ισχυρή η φωνή της ευθύνης.

Είναι μια μάχη για να συνεχίσει να υπάρχει μια πολιτική δύναμη που μπορεί να διεκδικεί για την Κύπρο.

Έμεινε μια εβδομάδα.

Έμεινε μια εβδομάδα για να αναμετρηθούμε με την ιστορία μας.

Έμεινε μια εβδομάδα για να διαφυλάξουμε την προοπτική της πατρίδας μας.

Αυτή είναι η πιο κρίσιμη εβδομάδα της 50χρονης ιστορίας μας.

Ήδη το νιώθετε, ήδη το βλέπετε, ήδη το αισθάνεστε.

Φέρνουμε την ανατροπή.

Τα μηνύματα μας πιάνουν τόπο, η συσπείρωση μας ανεβαίνει.

Αυτή είναι η στιγμή που καλούμαστε να προστατεύσουμε την ιδεολογία τις αρχές και τις αξίες μας, απέναντι στις, απολιτικές συνθηματολογίες, στην οργή της ισοπέδωσης και την πολιτική γύμνια.

Το διακύβευμα αυτών των εκλογών είναι κατά πόσο, θα υπερισχύσουν,

η σοβαρότητα, ή, φαιδρότητα

η υπευθυνότητα, ή, η ανευθυνότητα

Το όραμα, ή, τα κούφια λόγια

Αυτή είναι η στιγμή που θα κρίνετε αν θα είμαστε θεατές, ή, πρωταγωνιστές.

Αν μείνουμε σπίτι μας, άλλοι θα αποφασίσουν για εμάς.

Αν πάμε στην κάλπη, τίποτα δεν μπορεί να μας σταματήσει.

Συναγωνίστριες και συναγωνιστές,

Κάποιοι ήδη προτρέχουν να μας ξοφλήσουν, να μας διαγράψουν και να μας εξευτελίσουν. Λογαριάζουν το ΔΗΚΟ αδύναμο. Μας λένε πως το ΔΗΚΟ είναι τελειωμένο.

Σε όλους αυτούς απαντάμε: δεν μας ξέρετε καλά και είναι καιρός να σας συστηθούμε.

Οι ΔΗΚΟϊκοί,

δεν δείλιασαν μπροστά στη χούντα

δεν δείλιασαν μπροστά στα τανκς.

δεν δείλιασαν μπροστά στον αττίλα,

Το ΔΗΚΟ κράτησε όρθια την ίδια τη Δημοκρατία.

Το ΔΗΚΟ φώναξε «ΟΧΙ» όταν άλλοι σιωπούσαν.

Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι εδώ.

Ενωμένο.

Δυνατό.

Και έτοιμο να δώσει τη μάχη για τον τόπο και τον λαό μας!

Και θα δώσει αυτή τη μάχη με ένα ισχυρό ψηφοδέλτιο !

Με υποψήφιες και υποψήφιους που μπορούν να εκπροσωπήσουν επάξια το ΔΗΚΟ και την κοινωνία

Με υποψήφιους και υποψήφιες που μπορούν να σταθούν δίπλα στους πολίτες

Με γνώσεις

Με πείρα

Και όρεξη για δουλειά

Σας καλώ λοιπόν να τους υποδεχθούμε,

Ξεκινώντας από την κατεχόμενη επαρχία της Κερύνειας γιατί για εμάς, η Κερύνεια είναι το σύμβολο του αγώνα μας

Εμείς, ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ !

Φίλες και φίλοι,

Τώρα ξεκινάμε !

Αυτή τη εβδομάδα,

Κάθε μέρα, κάθε βράδι, κάθε στιγμή,

Θα δίνουμε τη μάχη για το κόμμα μας, τον λαό και την πατρίδα μας!

Και στις 24/5 θα ανεβάσουμε ψηλά τα λάβαρα του ΔΗΚΟ!

Πάμε για τη νίκη!