Θετική εξέλιξη προέκυψε για την Ομόνοια, η οποία δεδομένα θα βρεθεί στους ισχυρούς της κληρωτίδας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ!

Οι πράσινοι ήταν κοντά στο να μπουν στην εν λόγω κλήρωση ως δυνατοί, καθότι υπήρχαν δύο εκκρεμότητες. Ωστόσο, μετά την κατάκτηση του ουγγρικού πρωταθλήματος από την Γκιόρ, αλλά και τη μη κατάκτηση του τίτλου από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Ισραήλ έχει γίνει οριστικό. Με αυτόν τον τρόπο το «τριφύλλι» θα αποφύγει δεδομένα τις Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Ερυθρό Αστέρα, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Ποζνάν και Τσέλιε.

Yπενθυμίζετια πως η Ομόνοια θα αρχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι από τον 2ο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ. Οι πρωταθλητές Κύπρου θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών, μαζί με άλλες 11 ομάδες.

