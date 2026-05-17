Η Κύπρος είναι μια αγορά που αποδεδειγμένα μπορεί να κάνει τη διαφορά στα μεγέθη των τραπεζικών ομίλων, όπως φαίνεται από τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026, που ανακοίνωσαν η Τράπεζα Κύπρου και ο ελληνικός όμιλος Eurobank, που ενσωματώνει και τα οικονομικά αποτελέσματα της Eurobank ltd (ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης Ελληνικής Τράπεζας και Eurobank Cyprus).

Το γεγονός της ενσωμάτωσης των οικονομικών μεγεθών της Eurobank ltd σε επίπεδο ομίλου, (δεν είναι πλέον εισηγμένη στο ΧΑΚ και δεν υπάρχει υποχρέωση ξεχωριστής ανακοίνωσης των οικονομικών καταστάσεων), έχει ως αποτέλεσμα να μην δίνεται το ίδιο λεπτομερής πληροφόρηση όπως προηγουμένως, για το πώς αναπτύσσονται τα μεγέθη και οι δείκτες στην Κύπρο, αλλά ούτε και ειδική ανάλυση για το πώς δημιουργούνται τα κέρδη από την κυπριακή αγορά (τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες).

Ανθεκτική οικονομία

Σε γενικές γραμμές, η κυπριακή οικονομία επιδεικνύει ανθεκτικότητα και σταθερή ανάπτυξη, παρά τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αβεβαιότητα και αυτό ενισχύει τους τραπεζικούς ισολογισμούς, σε συνδυασμό με την σταθεροποίηση των καθαρών εσόδων από τόκους, τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διαχείριση των εξόδων, τη μείωση των προβλέψεων για μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τις ασφαλιστικές εργασίες, που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα αποτελέσματα μέσω της αύξησης των εσόδων εκτός τόκων.

Να σημειώσουμε ότι ο όμιλος Alpha Bank θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 στις 28 Μαΐου 2026 και εκ των πραγμάτων δεν υπάρχουν σήμερα επίσημα στοιχεία για την Alpha Bank Cyprus.

Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 που ανακοίνωσαν οι δυο μεγάλοι συστημικοί όμιλοι στην Κύπρο και τα παρουσιάζει ο Φιλελεύθερος, δείχνουν πέραν από τις προοπτικές των τραπεζών, το πόσο σημαντική είναι η κυπριακή τραπεζική αγορά αλλά και τη συμβολή των ασφαλιστικών εταιρειών στην ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων τους.

Σταθεροποίηση τόκων

Η Τράπεζα Κύπρου ξεκίνησε δυναμικά το 2026, ανακοινώνοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους 121 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση και γενικά ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ο δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ήταν στο 18,0%, ελαφρώς χαμηλότερο από το 18,5% του τέταρτου τριμήνου του 2025, αλλά αρκετά υψηλότερο από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του ομίλου.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 για την Τράπεζα Κύπρου χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση του καθαρού εσόδου από τόκους, συνεχή αύξηση των δανείων, άριστη ποιότητα ενεργητικού και ισχυρή κεφαλαιακή θέση και όλα αυτά σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης μακροοικονομικής αβεβαιότητας που συνδέεται με τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και το ευρύτερο παγκόσμιο εμπορικό περιβάλλον.

Ο νέος δανεισμός ήταν ισχυρός, φτάνοντας τα €829 εκατ. (αύξηση 9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο), με το συνολικό χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων να αυξάνεται κατά 2% (στα €11.1 δις).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν στα 181 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3% σε ετήσια βάση και παραμένοντας -ουσιαστικά- σταθερά σε τριμηνιαία βάση. Η διοίκηση επανέλαβε την πρόβλεψη για καθαρά έσοδα από τόκους ολόκληρου του έτους στα περίπου 720 εκατ. ευρώ, που συνεπάγεται αύξηση άνω των 270 μονάδων βάσης, με βάση ένα υποθετικό επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ 2%.

Έσοδα πέραν των τόκων

Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα εκτός τόκων, ύψους 65 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 8% σε ετήσια βάση, ωθούμενα από την ισχυρή απόδοση του ασφαλιστικού τομέα μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου τον Ιούλιο του 2025, αλλά μειώθηκαν κατά 5% σε τριμηνιαία βάση λόγω των εποχικά χαμηλότερων αμοιβών και προμηθειών.

Η διοίκηση διατήρησε την πρόβλεψή της για μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 4% στα επαναλαμβανόμενα έσοδα εκτός τόκων έως το 2028 (Non-Interest Income). Οι ασφαλιστικές δραστηριότητες συνέχισαν να συμβάλλουν σημαντικά.

Το συνολικό καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα αυξήθηκε κατά 41% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 17 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026. Συγκεκριμένα, η Eurolife ανέφερε καθαρό ασφαλιστικό αποτέλεσμα 11,9 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 60% σε ετήσια βάση, με κέρδη μετά από φόρους 7,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 50%.

Οι Γενικές Ασφάλειες κατέγραψαν ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 22,9 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση. Ο ασφαλιστικός τομέας συνεισφέρει πλέον το 24% των συνολικών εσόδων που δεν προέρχεται από τόκους και το 11% των καθαρών κερδών του ομίλου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο του ως σημαντικό παράγοντα για διαφοροποίηση των εσόδων. Η διοίκηση επανέλαβε τις προβλέψεις για αύξηση των δανείων για ολόκληρο το έτος άνω του 5%, υποστηριζόμενη από την εγχώρια ζήτηση και τη προσεκτική επέκταση του διεθνούς χαρτοφυλακίου, διατηρώντας τις προβλέψεις αυτές παρά τις μέτριες μακροοικονομικές αντιξοότητες.

Έσοδα από… τη διασπορά

Ο Όμιλος Eurobank μπήκε στο 2026 με ρυθμό που δείχνει πως το επιχειρησιακό της πλάνο στηρίζεται στα δάνεια, τα καθαρά έσοδα από τόκους και τη γεωγραφική διασπορά.

Tα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδος μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 10,4% σε €165 εκατ. και συνεισέφεραν 47,0% στη κερδοφορία του ομίλου. Ειδικότερα, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στην Κύπρο μειώθηκαν κατά 14,7% σε ετήσια βάση στα €103 εκατ. και στη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 2,2% σε ετήσια βάση σε €56 εκατ.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν 351 εκατ. ευρώ στο α΄ τρίμηνο εκ των οποίων τα €103 εκατ. προήλθαν από την Κύπρο.

Ουσιαστικά, τα κέρδη από την Ελλάδα, μια μεγαλύτερη αγορά από την Κύπρο, ήταν €192 εκατ., αναδεικνύοντας τη συμβολή των κυπριακών τραπεζικών εργασιών στον Όμιλο. Το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα καθαρά έσοδα από τόκους στην Κύπρο ανήλθαν σε 187 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα 45 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τη δυναμική των βασικών τραπεζικών εργασιών.

Λειτουργική επίδοση και έκδοση νέων δανείων

Η λειτουργική επίδοση της Eurobank Ltd, παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή, με τον δείκτη κόστους προς βασικά έσοδα να διαμορφώνεται στο 36,9% και τα βασικά προ προβλέψεων έσοδα να ανέρχονται στα 146 εκατ. ευρώ.

Κομβικό ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων διαδραματίζει και η αναδιάρθρωση του λειτουργικού μοντέλου. To σχέδιο εθελούσιας εξόδου που αφορούσε περίπου 200 εργαζόμενους, ολοκληρώθηκε ταχύτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, με την τράπεζα να αναμένει εξοικονόμηση κόστους της τάξης των 14 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και εξής.

Το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου ανήλθε σε €108 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €62,3 δισ. αφορούν την Ελλάδα, €28,7 δισ. την Κύπρο και €14 δισ. τη Βουλγαρία.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 19,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €203 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από χορηγήσεις δανείων και της διαχείρισης περιουσίας και των εσόδων από ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την απόκτηση των ασφαλιστικών θυγατρικών ERB στην Κύπρο το δεύτερο τρίμηνο 2025, και αντιστοιχούσαν σε 75 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Σε επίπεδο ομίλου, τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €1,1 δισ. το πρώτο τρίμηνο 2026, εκ. των οποίων €0,4 δις στην Ελλάδα και €0,7 δις στις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €57,1 δις στις 31 Μαρτίου 2026, εκ των οποίων €37,7δις στην Ελλάδα, €9,0 δις στην Κύπρο και €9,3δις στη Βουλγαρία. Οι καταθέσεις πελατών σε επίπεδο ομίλου διαμορφώθηκαν σε €82,4 δις στις 31 Μαρτίου 2026 (μειωμένες κατά €0,2δις το πρώτο τρίμηνο 2026), εκ των οποίων €45,0 δις στην Ελλάδα, €23,8 δις στην Κύπρο και €11,1 δις στη Βουλγαρία.