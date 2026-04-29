Αντέχει η κυπριακή οικονομία, αλλά και το τραπεζικό σύστημα, κόντρα στις πιέσεις. Στην ετήσια έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας για το 2025, στην οποία περιλαμβάνεται και το μήνυμα του διοικητή Χριστόδουλου Πατσαλίδη, σημειώνεται ότι η εγχώρια ζήτηση κατά την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της ανθεκτικής αγοράς εργασίας, παρά τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που συνδέεται με τον πόλεμο.

Σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται επίσης από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και από την άνοδο των εξαγωγών, κυρίως τεχνολογικών, χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών. Ο τουρισμός προβλέπεται να επηρεαστεί αρνητικά το 2026, αλλά να ανακάμψει από το 2027.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου του Μαρτίου 2026, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026, από 3,8% το 2025. Για το 2027 και το 2028 αναμένεται επιτάχυνση, με τον ρυθμό μεγέθυνσης να διαμορφώνεται στο 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Τα διάφορα σενάρια

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ΚΤΚ και στη βάση της υπόθεσης εργασίας του βασικού σεναρίου ότι η πολεμική σύρραξη θα έχει διάρκεια δύο μηνών, με υψηλή ένταση και, εν συνεχεία, σταδιακή αποκλιμάκωση, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2026, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 προβλέπεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Επίσης, στην ετήσια έκθεση αναφέρεται πως η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει θετικές προοπτικές, παρά το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στη βάση της υπόθεσης εργασίας του βασικού σεναρίου για σταδιακή αποκλιμάκωση του πολέμου, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου, ικανού να στηρίξει βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.

Υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας

Πέρα από την οικονομία, το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση, διατήρησε το 2025 υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και χρηματοοικονομικής ευρωστίας, παρά το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Η θετική αυτή εικόνα αποτυπώνεται στους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες των πιστωτικών ιδρυμάτων, οι οποίοι καταδεικνύουν ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας, της ρευστότητας, της ποιότητας του ενεργητικού και της κερδοφορίας.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1), ο οποίος αντανακλά την ικανότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων να απορροφούν ζημιές, ανήλθε στο 25,8%, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 16,3% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Παράλληλα, οι δείκτες ρευστότητας διατηρήθηκαν σε ιδιαίτερα ενισχυμένα επίπεδα, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 319% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, υπερβαίνοντας κατά πολύ το ελάχιστο εποπτικό όριο του 100% και τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 163% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025.

Η κερδοφορία του τραπεζικού συστήματος παρέμεινε ισχυρή, με την απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ανέρχεται στο 14,2% για το 2025, έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που ήταν 10,4%.

Η λειτουργική αποδοτικότητα διατηρήθηκε σε ευνοϊκά επίπεδα, με το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο στο 2,6% και τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 41% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, επιδόσεις καλύτερες από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, που ήταν 1,6% και 53,3% αντίστοιχα.

Οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις μειώθηκαν στο 3,2% του συνόλου των δανείων στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, από 6,2% στο τέλος του 2024. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε στο 1,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, από 3,1% στο τέλος του 2024, καταγράφοντας για πρώτη φορά επίπεδο χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ήταν 1,8% τον Δεκέμβριο του 2025.