Οι οικογενειακές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της κυπριακής οικονομίας. Από μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέχρι μεγάλους οργανισμούς με πολυετή παρουσία, η οικογενειακή δομή χαρακτηρίζεται από ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης, άτυπες διαδικασίες λήψης αποφάσεων και βαθιά συναισθηματική σύνδεση με την επιχείρηση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στην Κύπρο, ο εξωτερικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός για τις περισσότερες εταιρείες βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, γεγονός που καθιστά τον ελεγκτή όχι απλώς συνεργάτη, αλλά θεσμικό πυλώνα διαφάνειας και αξιοπιστίας. Ωστόσο, πέρα από τη νομική υποχρέωση, η ουσιαστική αξία του εξωτερικού ελέγχου έγκειται στη συμβολή του στη χρηστή διοίκηση, στη διασφάλιση της ορθότητας των οικονομικών καταστάσεων και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ μετόχων, τραπεζών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν ιδιαιτερότητες: συχνά υπάρχει σύμπτωση ιδιοκτησίας και διοίκησης, περιορισμένος διαχωρισμός ρόλων και έντονη επιρροή προσωπικών σχέσεων στις επιχειρηματικές αποφάσεις. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο εξωτερικός ελεγκτής καλείται να λειτουργήσει με επαγγελματική ανεξαρτησία, αλλά και με ευαισθησία απέναντι στη δυναμική της οικογένειας. Η κατανόηση της κουλτούρας και των αξιών της επιχείρησης είναι κρίσιμη, χωρίς όμως να θίγεται η αντικειμενικότητα και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα ελέγχου.

Παράλληλα, ο εξωτερικός ελεγκτής μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μετάβαση από τη μία γενιά στην άλλη, μια περίοδο που συχνά συνοδεύεται από αυξημένους κινδύνους και εσωτερικές προκλήσεις. Η ύπαρξη ξεκάθαρων οικονομικών δεδομένων, εσωτερικών ελέγχων και δομημένων διαδικασιών συμβάλλει στη διασφάλιση της βιωσιμότητας της επιχείρησης. Επιπλέον, σε ένα περιβάλλον αυξημένων κανονιστικών απαιτήσεων, φορολογικών αλλαγών και διεθνούς ανταγωνισμού, ο εξωτερικός έλεγχος ενισχύει τη συμμόρφωση και μειώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο. Η διαφάνεια που προκύπτει από μια αξιόπιστη ελεγκτική διαδικασία διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση και επενδυτικά κεφάλαια, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την ανάπτυξη και επέκταση των κυπριακών οικογενειακών επιχειρήσεων.

Η σχέση μεταξύ οικογενειακής επιχείρησης και εξωτερικού ελεγκτή πρέπει να είναι αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης. Ο ελεγκτής οφείλει να σέβεται τις ιδιαιτερότητες, την ιστορία και τη φιλοσοφία της οικογένειας, ενώ η επιχείρηση οφείλει να παρέχει πλήρη διαφάνεια και συνεργασία. Μόνο μέσα από ειλικρινή επικοινωνία και αμοιβαίο σεβασμό μπορεί ο εξωτερικός έλεγχος να λειτουργήσει ως εργαλείο προστιθέμενης αξίας και όχι ως απλή τυπική διαδικασία.

Στο σύγχρονο κυπριακό επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου η συμμόρφωση, η καλή εταιρική διακυβέρνηση και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση είναι καθοριστικής σημασίας, ο εξωτερικός ελεγκτής δεν είναι απλώς ένας θεσμικός ελεγκτικός μηχανισμός. Είναι στρατηγικός σύμβουλος διαφάνειας και σταθερότητας, ιδιαίτερα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που επιδιώκουν τη διαχρονική τους συνέχεια από γενιά σε γενιά. Περαιτέρω, μεγάλοι οργανισμοί παροχής επαγγελματικών υπηρεσιών μπορούν να προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις πτυχές της εταιρείας, από ελεγκτικές και φορολογικές υπηρεσίες μέχρι συμβουλευτική, διαχείριση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση και στρατηγικό σχεδιασμό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη συνολική ενδυνάμωση και βιώσιμη ανάπτυξη της οικογενειακής επιχείρησης.

Μαρία Α. Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος, Ελεγκτικές Υπηρεσίες, Επικεφαλής Clients & Markets, KPMG Κύπρου