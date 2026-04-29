Οι κεντρικές τράπεζες αύξησαν τα αποθέματά τους σε χρυσό με τον ταχύτερο ρυθμό του τελευταίου έτους το πρώτο τρίμηνο του 2026, αξιοποιώντας την πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου, σύμφωνα με εκτιμήσεις του World Gold Council που επικαλείται το Bloomberg.

Οι καθαρές αγορές του επίσημου τομέα ανήλθαν σε 244 τόνους χρυσού στο τρίμηνο, από 208 τόνους το προηγούμενο τρίμηνο. Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η Πολωνία, το Ουζμπεκιστάν και η Κίνα, ενώ μέρος των αγορών δεν έχει δηλωθεί.

Οι τιμές του χρυσού κινήθηκαν με έντονες διακυμάνσεις φέτος, φτάνοντας σε ιστορικό υψηλό στα τέλη Ιανουαρίου, πριν υποχωρήσουν τον Μάρτιο μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η άνοδος των τιμών ενέργειας επηρέασε αρνητικά το πολύτιμο μέταλλο, καθώς ενίσχυσε τις προσδοκίες ότι οι κεντρικές τράπεζες θα διατηρήσουν σταθερό ή ακόμη και θα αυξήσουν το κόστος δανεισμού για να περιορίσουν τον πληθωρισμό.

Ο επικεφαλής στρατηγικής του World Gold Council, John Reade, ανέφερε ότι η διόρθωση στην τιμή του χρυσού έδωσε την ευκαιρία σε κεντρικές τράπεζες που τηρούσαν στάση αναμονής να παρέμβουν και να συγκεντρώσουν μεγάλες ποσότητες.

Η αύξηση των καθαρών αγορών καταγράφηκε παρά το γεγονός ότι αρκετές κεντρικές τράπεζες μείωσαν τα αποθέματά τους. Η Τουρκία, η Ρωσία και το Αζερμπαϊτζάν, μαζί με μικρότερες τράπεζες και κρατικά επενδυτικά ταμεία, πούλησαν περίπου 115 τόνους χρυσού την ίδια περίοδο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κάθε χώρα είχε διαφορετικό κίνητρο. Η Τουρκία επιδίωξε να προστατεύσει το νόμισμα και την οικονομία της από τις επιπτώσεις του πολέμου, η Ρωσία να καλύψει το δημοσιονομικό της έλλειμμα και το Αζερμπαϊτζάν να επαναφέρει τα αποθέματά του εντός επιτρεπόμενων ορίων.

Η τιμή spot του χρυσού διαπραγματευόταν λίγο κάτω από τα 4.600 δολάρια ανά ουγγιά πριν από την έκθεση του World Gold Council. Είχε προηγηθεί ιστορικό υψηλό κοντά στα 5.600 δολάρια στις 29 Ιανουαρίου και πτώση 12% τον Μάρτιο, η μεγαλύτερη μηνιαία υποχώρηση από το 2008.

Μεγάλο μέρος των αγορών από κεντρικές τράπεζες δεν δημοσιοποιείται και δεν περιλαμβάνεται στα στατιστικά στοιχεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Metals Focus υπολογίζει τις αγορές για λογαριασμό του World Gold Council, χρησιμοποιώντας δημόσια δεδομένα, εμπορικά στατιστικά και έρευνα πεδίου.