Δεύτερη επιτυχής διάσωση μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκε στην επαρχία Λεμεσού από τη ναυαγοσωστική ομάδα της πόλης.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ναυαγοσωστικής μονάδας Λεμεσού, το Σάββατο 13 Ιουνίου 2026, στις 13:40, ένας 21χρονος άνδρας πήγε στους βραχίονες (κυματοθραύστες) στην περιοχή του ΛΕΜ0 (πλησίον δημοτικού κήπου Λεμεσού) και εκεί κινδύνεψε να πνιγεί. Σύμφωνα με το αρμόδιο Τμήμα, χάρη στην άμεση επέμβαση των ναυαγοσωστών απετράπησαν τα μοιραία.

Συγκεκριμένα, το ΛΕΜ0 έφτασε έγκαιρα στο σημείο και προέβη στη διάσωση. Μετά την παροχή των κατάλληλων πρώτων βοηθειών, η κατάσταση της υγείας του 21χρονου είναι καλή.

Καλά στην υγεία του ο 25χρονος λουόμενος

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού ήρθε σε επικοινωνία με το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού για τον 25χρονο λουόμενο που διασώθηκε την περασμένη Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, επίσης στο ΛΕΜ0. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, ο νεαρός είναι πολύ καλά στην υγεία του.

Η Ναυαγοσωστική Μονάδα υπενθυμίζει την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής στους βραχίονες και την τήρηση των υποδείξεων των ναυαγοσωστών.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ναυαγοσωστική Μονάδα Λεμεσού

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