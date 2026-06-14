Πολιτικό πρόβλημα για την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δημιουργεί το «Εθνικό Μέλλον», το οποίο έχει ήδη αποσπάσει βουλευτές από τη Λέγκα του Βορρά.

Η Τζόρτζια Μελόνι, αν και αμφιλεγόμενη φιγούρα εξαιτίας των ακροδεξιών πολιτικών καταβολών της, έχει καταφέρει να κρατήσει σταθερή την κυβέρνησή της στην Ιταλία και να χτίσει ένα στιβαρό προφίλ στο διεθνές στερέωμα, αποσπώντας θετικά σχόλια από τον διεθνή Τύπο. Όμως μετά από τρισίμιση χρόνια στην εξουσία, η δεξιά συμμαχία που την στηρίζει εμφανίζει ρωγμές.

Το «Futuro Nazionale» με ηγέτη τον ευρωβουλευτή Ρομπέρτο Βανάτσι, που έχει ήδη αποσπάσει βουλευτές από τη Λέγκα – συμμαχικό κόμμα της Μελόνι – μετατράπηκε επίσημα σε κόμμα, δείχνοντας την πρόθεσή του να χαράξει αυτόνομη πορεία, προφανώς δεξιότερα από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Το κόμμα αναμένεται να ακολουθήσει πολιτική «μηδενικής ανοχής» σε θέματα ασφάλειας, δήλωσε την Κυριακή ο Ρομπέρτο Βανάτσι που μέχρι πρόσφατα ήταν μέλος της Λέγκας και συνοδοιπόρος του νούμερο 2 της ιταλικής κυβέρνησης και επίσης γνωστού για την αντιμεταναστευτική ρητορική του, Ματέο Σαλβίνι. «Η Ιταλία πρέπει να είναι η πατρίδα των Ιταλών» είπε ο ίδιος.

Ο 57χρονος Βανάτσι έχει υιοθετήσει μια ρητορική κατά των μεταναστών, υπέρ της Ρωσίας και κατά της LGBTQ κοινότητας, προκαλώντας συχνά επικρίσεις για τις δηλώσεις του. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στο La7, επέκρινε τόσο τη Λέγκα όσο και τη Φόρτσα Ιτάλια για το ότι είναι υπερβολικά κεντρώες.

Ο Βανάτσι μπορεί να αναδειχθεί σε ρυθμιστή για τις επόμενες εκλογές στην Ιταλία

Στην ανάλυσή του το Bloomberg αναφέρει πως χωρίς τη συμμετοχή του «Εθνικού Μέλλοντος» ο κυβερνών δεξιός συνασπισμός της Μελόνι ίσως κινδυνεύσει από έναν ενδεχόμενο μεγάλο συνασπισμό της αριστεράς και του κέντρου, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση της SWG για τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό La7 την περασμένη εβδομάδα.

Έτσι ο Βανάτσι αναδεικνύεται ως βασική προσωπικότητα εν όψει των γενικών εκλογών, οι οποίες αναμένεται να διεξαχθούν μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Μαζί ή εναντίον της Μελόνι;

Ωστόσο δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Βανάτσι θα συνταχθεί με τη Μελόνι ή εναντίον της. Οι βουλευτές που απέσπασε από τη Λέγκα έχουν στηρίξει αρκετά νομοσχέδια της κυβέρνησης αλλά έχουν εναντιωθεί σε άλλα, όπως για παράδειγμα η βοήθεια της Ιταλίας προς την Ουκρανία.

Σε συνέντευξή του στο La7 αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι το θέμα δεν βρίσκεται προς το παρόν στην ημερήσια διάταξη και ότι οποιαδήποτε κίνηση θα εξαρτηθεί από τις «κόκκινες γραμμές» του σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και οικονομίας.

«Έχουμε πολλές κοινές ιδέες με την πρωθυπουργό», δήλωσε ο Βανάτσι. «Το πρόβλημα είναι πώς να τις υλοποιούμε. Πολλά από τα πράγματα που είχαν προταθεί δεν έχουν τελικά υλοποιηθεί».

iefimerida.gr