Ένα νέο αντιευρωπαϊκό και φιλορωσικό κόμμα με επικεφαλής έναν πρώην στρατηγό σημειώνει άνοδο στις δημοσκοπήσεις στην Ιταλία. Το κόμμα «Futuro Nazionale», με επικεφαλής τον πρώην στρατηγό Ρομπέρτο ​​Βανάτσι, συγκεντρώνει ποσοστό περίπου 4% στις δημοσκοπήσεις. Μόλις τέσσερις μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λέγκα, ο εταίρος της Μελόνι στον συνασπισμό, ο Βανάτσι, λέει ότι έχει προσελκύσει σχεδόν 100.000 μέλη στο νέο του κίνημα. Το κόμμα θα ιδρυθεί επίσημα αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το ποσοστό του «Futuro Nazionale» θα μπορούσε να είναι κρίσιμο στις εθνικές εκλογές του επόμενου έτους και η Μελόνι, σύμφωνα με το Reuters, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ένα δίλημμα: αν θα αποδεχτεί ή θα απορρίψει μια συνεργασία.

«Η Δεξιά που δεν φοβάται»

Το «Futuro Nazionale», ένα αντιευρωπαϊκό και φιλορωσικό κόμμα, παρουσιάζεται ως μια ασυμβίβαστη εθνικιστική ομάδα και κατηγορεί την Μελόνι ότι είναι πολύ ήπια.

«Εκπροσωπούμε αυτό το δικαίωμα που δεν έχει ξεθωριάσει, που δεν διστάζει και που δεν φοβάται», δήλωσε ο Βανάτσι σε μια ομάδα ξένων δημοσιογράφων νωρίτερα φέτος, αφού αποχώρησε από τη Λέγκα, την ομάδα με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ματέο Σαλβίνι.

«Πολλές θέσεις που έλαβε τα τελευταία τρία χρόνια αυτή η κυβέρνηση αποκάλυψαν ένα φοβερό δικαίωμα», είπε, υποστηρίζοντας ότι η Μελόνι ήταν αδύναμη απέναντι στις Βρυξέλλες, δεν κατάφερε να καταπολεμήσει το έγκλημα και δεν τήρησε τις υποσχέσεις για επαναπατρισμό μεταναστών.

Η πορεία του Βανάτσι στην πολιτική σκηνή

Ο Βανάτσι ανήλθε σε εξέχουσα θέση πριν από τρία χρόνια με την έκδοση ενός βιβλίου που, όπως είπε, προώθησε τις παραδοσιακές ιταλικές αξίες, ενώ δυσφήμισε τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, τους μετανάστες και τις φεμινίστριες.

Ο Υπουργός Άμυνας Γκίντο Κροσέτο δήλωσε ότι το βιβλίο δυσφήμισε τον στρατό και ο Βανάτσι, ο οποίος διετέλεσε στρατιωτικός ακόλουθος της Ιταλίας στη Ρωσία από το 2020 έως το 2022, τέθηκε σε αναστολή από την ενεργό δράση.

Ο Σαλβίνι καλωσόρισε τον Βαννάτσι στη Λέγκα, δίνοντάς του το εφαλτήριο που χρειαζόταν για να κερδίσει τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2024.

Αυτό έδωσε στον Βαννάτσι μια πλατφόρμα για να χτίσει μια σταθερή βάση υποστηρικτών βασισμένη στην προσωπικότητά του -άμεσο, πειθαρχημένο και αντιπαραθετικό- προτού ξεκινήσει αυτόνομα τον Φεβρουάριο.

Οι Μελόνι και Σαλβίνι θα πιεστούν να υιοθετήσουν πιο ριζοσπαστικές θέσεις

«Ο Σαλβίνι ήλπιζε να εκμεταλλευτεί τη δημοτικότητα του Βανάτσι, αλλά αυτό γύρισε μπούμερανγκ», δήλωσε στο Reuters η Σοφία Βεντούρα, καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια.

«Ο Σαλβίνι θα πρέπει τώρα να υιοθετήσει πιο ριζοσπαστικές θέσεις για να αποφύγει να ξεπεραστεί. Αυτό αποτελεί πρόβλημα για την Μελόνι, η οποία μπορεί επίσης να αισθάνεται υποχρεωμένη να ακολουθήσει την ίδια πορεία», είπε.

Μια δημοσκόπηση της SWG που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή έδωσε στο Futuro Nazionale ποσοστό 4,6%, κοντά στη Λέγκα, η οποία βρίσκεται στο 5,8%.

Η ίδια δημοσκόπηση έδειξε μια άτυπη συμμαχία κεντροαριστερών κομμάτων με ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι του μπλοκ της Μελόνι.

Η «καθαρότητα» του κινήματος

Κανένα από τα κόμματα του κυβερνώντος συνασπισμού δεν έχει προτείνει τη δημιουργία συμμαχίας με τον Βανάτσι, ο οποίος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ευθυγραμμιστεί με ομάδες όπως το AfD, το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία.

Μια συμμαχία θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τη Forza Italia, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι και χρηματοδοτούμενη από την οικογένεια Μπερλουσκόνι, η οποία έχει υιοθετήσει μια πιο προοδευτική κοινωνική προοπτική μετά τον θάνατο του πρώην πρωθυπουργού.

«Δεν μιλάω με τον Βανάτσι», δήλωσε ο Ταγιάνι στο Reuters, χωρίς να αποκλείει την επαφή πριν από τις εκλογές που θα διεξαχθούν σε 18 μήνες.

Ο Βαννάτσι επιμένει ότι το κόμμα του είναι δεξιό, αλλά έχει καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα είναι με τους δικούς του όρους, λέγοντας ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο την «καθαρότητα» του κινήματος.

Aυτή η στάση ανησυχεί πολλούς στο στρατόπεδο της Μελόνι

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της, έχει μετατρέψει τους Αδελφούς της Ιταλίας από ένα ακροδεξιό κόμμα διαμαρτυρίας σε μια πιο mainstream συντηρητική κυβερνητική δύναμη, με αξιοπιστία στις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας την Ουκρανία και παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως μια αξιόπιστη Ατλαντική.

Το μέλλον του κόμματος

Η άνοδος του Βανάτσι απειλεί να σύρει τον συνασπισμό της προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το κόμμα του έχει ήδη ξεκινήσει την στρατολόγηση μελών από την κυβέρνηση, προσελκύοντας οκτώ βουλευτές από τα κόμματα του συνασπισμού, και συνδυάζει σκληρή αντιευρωπαϊκή ρητορική με σκεπτικισμό σχετικά με τη δυτική υποστήριξη προς την Ουκρανία.

«Κατά τη γνώμη μου, η άνευ όρων υποστήριξη σε όπλα και χρήματα για την Ουκρανία δεν είναι καλή για την Ευρώπη», είπε.

Προς το παρόν, το Futuro Nazionale παραμένει στενά συνδεδεμένο με το χάρισμα του Βανάτσι . Αλλά αν στοχεύει να εξελιχθεί πέρα ​​από την ιδιότητά του ως όχημα διαμαρτυρίας, θα πρέπει να οικοδομήσει μια ευρύτερη οργάνωση.

Πηγή: Reuters, hotnes.ro, ertnews