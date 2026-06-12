Με καθυστέρηση αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό τη Ρώμη ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, έπειτα από τεχνική βλάβη που παρουσίασε το αεροσκάφος του.

Στο Διεθνές Αεροδρόμιο βρισκόταν και ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ο οποίος αντέδρασε άμεσα παραχωρώντας του το ιδιωτικό του Falcon προκειμένου ο προκαθείμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αναχωρήσει με ασφάλεια.

📺 TV EN DIRECTO | El Falcon en el que viaja el Papa despega del aeropuerto de Tenerife rumbo a Roma. León XIV va a bordo del avión en el que iba a regresar a la Península el Rey, para quien el ejército movilizará otro avión https://t.co/AIaJj7JIb2 pic.twitter.com/QtXaSzRgpm June 12, 2026

Το τεχνικό πρόβλημα εμφανίστηκε λίγη ώρα αφότου ο Ισπανός μονάρχης τον αποχαιρέτησε και ενώ το αεροσκάφος της Iberia βρισκόταν στον διάδρομο απογείωσης για σχεδόν μισή ώρα. Ωστόσο, ο πιλότος εντόπισε ότι το σύστημα δεν λειτουργούσε σωστά με αποτέλεσμα ο Ποντίφικας να αποβιβαστεί χαμογελαστός.

Άτομα που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ότι για εξοικονόμηση χρόνου, ο βασιλιάς Φελίπε τού πρόσφερε το αεροσκάφος Falcon ώστε να αναχωρήσει με ασφάλεια.

Ο Ποντίφικας δήλωσε «συγκινημένος από την αγάπη που έλαβε» στο τέλος της αποστολικής του επίσκεψης στην Ισπανία.

Το απόγευμα τέλεσε λειτουργία στην Τενερίφη, ενώπιον περίπου 35.000 ανθρώπων στο λιμάνι.

Πηγή: iefimerida.gr